Ana Catarina, en un partido ante el Bembibre. Arnaldo garcía

El Telecable Hockey baja de la nube al entusiasta Bembibre

El cuadro fabril no dio opción al equipo revelación de la OK Liga con un claro dominio en el juego y en la eficacia

A. I.

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:36

El Telecable ejerció como líder en su desplazamiento al Bierzo, donde se impuso por un contundente 3-7 ante el Bembibre, equipo revelación de la ... OK Liga, donde tenía hasta ayer un punto menos que las gijonesas. El equipo de Natasha Lee dio una lección de juego y eficacia, impulsado por los goles de Nuria Almeida y Marta Piquero.

