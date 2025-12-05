El Telecable Hockey baja de la nube al entusiasta Bembibre

El Telecable ejerció como líder en su desplazamiento al Bierzo, donde se impuso por un contundente 3-7 ante el Bembibre, equipo revelación de la ... OK Liga, donde tenía hasta ayer un punto menos que las gijonesas. El equipo de Natasha Lee dio una lección de juego y eficacia, impulsado por los goles de Nuria Almeida y Marta Piquero.

Comenzó mandando el Telecable en el juego, tocando la bola con mucha rapidez y encontrando buenos espacios en pases interiores con los que lograban poner en apuros a Fernanda Tapia. Justo en el ecuador de la primera mitad, una bonita jugada de las de Natasha Lee, que pasaba por el stick de las cuatro jugadoras de ataque, finalizó con el tanto de Nuria Almeida. El equipo asturiano aprovechaba el momento para lanzarse aún más en ataque y a punto estaría de incrementar distancias, pero la portera local lo impidió y en una jugada de ataque de sus rivales lograron sorprender a Viky Caretta para igualar el encuentro. Pero apenas les duraba unos segundos la alegría, pues en la jugada de saque Laia Juan y Nuria Almeida tiraban de pizarra para que esta última volviera a adelantar a su equipo. En los últimos minutos continuó el dominio fabril, aunque sin goles y con el Bembibre buscando de nuevo la igualada con ataques más escasos pero peligrosos. Parecía que se llegaría al descanso sin más movimientos en el marcador, cuando una transición con tres pases rápidos fue rematada por Mariona Colomer para marcar el 1-3.

En la segunda mitad era de nuevo el Telecable el que se hacía con la posesión y con las mejores ocasiones. No obstante fue el cuadro local el que sacó provecho tras un arrastre desde media distancia que sorprendió a Viky Caretta, poniendo nuevamente un solo gol de ventaja. Pero el conjunto asturiano no aflojó en su juego y en una internada los colegiados señalaba penalti, que se encargaba de transformar Marta Piquero en el 2-4. Poco después, la propia Marta anotaba el quinto al sorprender a la portera rival con un chut lateral al primer palo. Ambos equipos estaban sumando muchas faltas de equipo, pero el primero en llegar a la décima sería el Bembibre y de nuevo Marta Piquero transformaba la falta directa en otro gol para su equipo. Con el partido prácticamente sentenciado, el Telecable H.C. jugó ataques controlados, pero aún así llegó el séptimo, obra de Laia Juan desde el lateral derecho de la portera. En el último minuto, Joana Xicota lograba anotar el tercer gol de su equipo con el que maquillaba algo el resultado.