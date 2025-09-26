El Telecable quiere abrir la temporada tocando metal

El Telecable Hockey quiere empezar el curso tocando metal. La Supercopa de España ofrece este fin de semana al equipo que preside José Luis Souto ... la oportunidad de arrancar con el primero de los trofeos en juego. Será mañana, ante el Palau, a partir de las once de la mañana cuando el cuadro gijonés abra oficialmente la temporada 2025-26 con la disputa del duelo de semifinales. Esneca Fraga o Vila-Sana, por la otra parte del cuadro, se disputarán la otra de las plazas en la final del domingo, celebrada en la localidad de Lloret del Mar.

«Llegamos bien y con muchas ganas», destaca Natasha Lee en la previa del largo viaje por carretera que las gijonesas afrontan hoy.

La entrenadora del Telecable, que iniciará su tercer curso en el banquillo fabril, dirigió ayer la última de las sesiones de preparación en el pabellón de Mata-Jove. «Se hace un poco largo estar tanto tiempo sin competir», reconocía Lee al tiempo que cree que su equipo «llega bien a la cita». Un primer compromiso para el que las de La Calzada no han podido contar hasta los últimos diez días con las cuatro jugadoras internacionales que participaron en el Campeonato de Europa, que ganó España. Dos militaban en el combinado español: Mariona Colomer –ex del Palau– y la capitana española, Marta Piquero. «Estarán todas disponibles para la Supercopa. Es verdad que nos ha hecho entrenar un poco diferente porque tienes que gestionar otras cosas», explica Lee.

La entrenadora del vigente campeón de la OK Liga se deshizo en elogios hacia Piquero, una de las principales referentes del equipo de hockey tras la marcha de Sara Lolo, Sara Roces y Fernanda Hidalgo. «Para mí fue la mejor del Europeo. Está en un gran momento». La de mañana será la primera cita oficial de una temporada ilusionante, con la disputa de la Copa de la Reina en la recta final del curso en Gijón quince años después. «Vamos a ir día a día. Es verdad que la Copa de la Reina es un poco el epicentro de la temporada para nosotras al disputarse en nuestra ciudad, pero antes tendremos que hacer un buen papel en Liga. También nos servirá para preparar la Copa de Europa», expuso Lee. Tras una campaña, la pasada, en la que el Telecable se hizo con el título de la regularidad, la OK Liga, y alcanzó la final de la Copa de Europa, donde cayó ante el Palau –su rival de mañana– el conjunto de Mata-Jove inicia hoy su viaje hacia tierras catalanas. «¿El objetivo? Volver a estar en la pelea por los títulos. Sabemos que va a ser difícil porque cada año hay más equipos que pelean por lo mismo, pero es a lo que aspiramos», apostilla Natasha Lee, muy esperanzada en lo que pueden hacer sus jugadoras.