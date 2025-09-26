El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La plantilla del Telecable Hockey, antes del entrenamiento de ayer en Mata-Jove. E. C.

El Telecable quiere abrir la temporada tocando metal

Las de Natasha Lee disputan este fin de semana el primer título, la Supercopa de España junto a Palau, Esneca Fraga y Vila-Sana

Iván García

Iván García

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El Telecable Hockey quiere empezar el curso tocando metal. La Supercopa de España ofrece este fin de semana al equipo que preside José Luis Souto ... la oportunidad de arrancar con el primero de los trofeos en juego. Será mañana, ante el Palau, a partir de las once de la mañana cuando el cuadro gijonés abra oficialmente la temporada 2025-26 con la disputa del duelo de semifinales. Esneca Fraga o Vila-Sana, por la otra parte del cuadro, se disputarán la otra de las plazas en la final del domingo, celebrada en la localidad de Lloret del Mar.

