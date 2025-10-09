El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Suman Mokhtarian-MMA Fighter/Facebook

Ejecutan a tiros en plena calle a Suman Mokhtarian, exluchador de la UFC de 33 años

El peleador australiano de origen iraní fue atacado mientras caminaban, según los informes, por ocupantes de un coche rojo; la policía investiga un crimen planificado

N. V.

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:02

El mundo de las artes marciales mixtas está de luto tras confirmarse la muerte de Suman Mokhtarian, exluchador de la UFC, asesinado a tiros este martes en un suburbio de Sídney, Australia. Según informaron medios locales, testigos presenciales relataron que varios disparos fueron efectuados desde un vehículo rojo que se dio a la fuga tras el ataque. El peleador recibió un impacto de bala en el torso y, pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia, no pudo ser reanimado.

Las autoridades australianas investigan el caso como un ataque selectivo y planificado, ya que Mokhtarian había sido objeto de amenazas y atentados previos. En 2024 sobrevivió a un intento de asesinato cuando un sicario disfrazado de repartidor le disparó a la salida de un gimnasio, y en abril de 2025 la policía llegó a cancelar un evento de MMA por temor a un ataque contra él. La aparición de un vehículo incendiado cerca de la escena del crimen refuerza la hipótesis de una acción organizada.

Mokhtarian, nacido en Irán y criado en Australia, disputó dos combates en la UFC entre 2018 y 2019, ambos con derrota, tras haber conseguido su contrato en el programa The Ultimate Fighter. Con un récord profesional de 8-2, se retiró de la competición internacional y se dedicaba a entrenar en el gimnasio que fundó junto a su hermano Ashkan.

