Las líderes del fútbol femenino en Asturias

Urraca C. F. - Andrea Amieva

Equipo. «Este año el equipo está fuerte, con muchas ganas y comprometido para afrontar una temporada larga». Liga. «En cuanto al nivel de la liga lo veo más fuerte que otros años. Creo que la parte alta de la clasificación va a estar mucho más igualada y no sólo va a tener como protagonistas al Sporting y Real Oviedo como en temporadas pasadas. Los objetivos de nuestro equipo no son tener que quedar en un escalón u otro de la liga, si no que son los que vienen siendo durante estas cuatro temporadas: competir, no rendirnos nunca y disfrutar de nuestra pasión».