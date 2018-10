Urraca Femenino | Manuel: «Es la mejor temporada del fútbol regional en Asturias» Urraca Femenino. / NEL ACEBAL Manuel del Valle - Entrenador del Urraca Femenino El entrenador cuenta sus impresiones sobre los equipos a batir en esta temporada ELENA S. HERRERO Viernes, 5 octubre 2018, 18:25

Hace cuatro años surgió la idea de dar respuesta a las necesidades de las jugadoras de futbol que provenían del Oriente de Asturias, así nació el proyecto del Urraca Femenino. Un equipo que da cabida a todas esas deportistas que en la actualidad se ven obligadas a desplazarse hasta la zona central de la provincia. Desde su fundación, el club ha ido creciendo y consolidándose como uno más de los equipos que conforman la liga regional. A su lado, y a cargo del proyecto desde su concepción, se encuentra el entrenador Manuel del Valle, quien no tiene más que buenas palabras para las jugadoras, considerándolas unas auténticas «luchadoras». Así, a base de lucha y esfuerzo, este equipo ha ido labrándose un hueco hasta alcanzar la cima de la tabla de posiciones, liderando el grupo en la actualidad. El entrenador, cuenta a EL COMERCIO, sus impresiones sobre los equipos a batir en esta temporada.

Entrenar y jugar. Es la cuarta temporada que llevo en el Urraca Femenino y estoy encantado. Cuando el club me propuso este nuevo proyecto, me encontraba en el primer equipo masculino. Aún así, lo cogí con ganas y aquí estamos, mejor que nunca. Creo que el fútbol femenino es un poco diferente al masculino, pero al final... es lo mismo. Es más, las jugadoras son más atentas. Lo que quiero decir es que son un buen grupo. Mi filosofía es que tienen que ser un equipo serio, que hay que venir a entrenar y a jugar. Y ellas la llevan a rajatabla, son todas excelentes.

La regional más fuerte que nunca. Este año la liga regional es mucho más fuerte. Además, considero que es el mejor año del fútbol regional en Asturias. Y es que al haber más equipos, las jugadoras se han repartido mucho... Además, no nos podemos olvidar que el Femiastur y el Llanera jugaban el pasado año en Segunda división femenina y al bajar de categoría han potenciado mucho más el fútbol. Igualmente, el sporting ha creado un equipo cadete que cuenta con muy buenas jugadoras. Por ello, como decía, creo que va a ser la temporada más fuerte desde que se inició el fútbol femenino en la región.

Objetivos del equipo. A mi equipo les digo lo de siempre. Ellas conocen nuestros objetivos: competir y no rendirse. Aunque hemos empezado muy bien, creo que el Urraca femenino todavía no está preparado para el ascenso, pues requieren condiciones económicas que no tenemos. Así mismo, en el ambito deportivo creo que hay mucha diferencia de una liga a otra. De momento, nuestro objetivo es disfrutar de lo que hacemos cada día. Quizá uno de los problemas es que salen jugadoras del Urraca para otros equipos.

El Real Oviedo marca la diferencia. Creo que en la Segunda división Femenina lidera claramente el Real Oviedo. Sin duda, las azules van a jugar el ascenso a Primera sin problema. En cuanto al Sporting, parece que este año están mucho mejor, así que también tiene las mismas opciones que el Oviedo. Pero, sin duda, éste último marca la diferencia tanto en Segunda como en regional.