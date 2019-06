Octavos España busca el más difícil todavía La selección española al completo, junto a Jorge Vilda. / Efe La selección femenina persigue el billete para cuartos ante Estados Unidos, tricampeona mundial que cerró una inmaculada fase de grupos con 18 goles a favor y ninguno en contra ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 24 junio 2019, 02:47

España quiere seguir haciendo historia. Tras lograr en su estreno ante Sudáfrica su primera victoria en un Mundial y superar también por primera vez la fase inicial gracias al empate ante China, el combinado que tutela Jorge Vilda busca el más difícil todavía frente a Estados Unidos, tricampeona mundial y vigente defensora del título que conquistó hace cuatro años en Canadá, en pos del billete a cuartos. Será el partido más importante en la carrera de las españolas, que pese a la envergadura del reto no renuncian a dar la sorpresa. «Mis jugadoras se van a dejar la vida en el campo», avisó el seleccionador español, que recordó que sus pupilas son «valientes, atrevidas y ante los grandes rivales se crecen».

La tarea será titánica. Número uno del ranking de la FIFA, el 'Team US' es un adversario formidable que cuenta con algunas de las mejores jugadoras del mundo y completó una primera fase inmaculada con pleno de victorias, 18 goles a favor y ninguno en contra, mientras que las españolas sólo pudieron pulverizar la portería de Sudáfrica en su debut para caer luego por la mínima frente a Alemania y firmar unas tablas ante China que valieron un meritorio pase a octavos.

Las norteamericanas acumulan 47 encuentros consecutivos viendo puerta y han mantenido a cero su portería en los siete últimos, con hasta ocho futbolistas que saben lo que es anotar en el presente Mundial y una profundidad de banquillo que ha permitido a su seleccionadora, Jill Ellis, dosificar fuerzas a medida que confrontaban a rivales cada vez de mayor calibre. Ante Tailandia sellaron la mayor goleada nunca vista en una Copa del Mundo (13-0) para derrotar luego sin apuros a Chile (3-0) y superar por último a Suecia (0-2) en el envite de mayor exigencia hasta la fecha para un equipo que sigue teniendo en Alex Morgan a su principal referencia y máxima artillera del torneo gracias a los cinco tantos que le endosó a Tailandia.

Espíritu competitivo

Nada de eso arredra a las integrantes de La Roja, que ya plantaron cara a las estadounidenses en el amistoso disputado el pasado mes de enero en el Rico Pérez de Alicante, cuando un gol en propia puerta de Irene Paredes terminó dando la victoria al combinado norteamericano después de que su seleccionadora tomara nota del competitivo espíritu de las españolas. «El fútbol femenino en España está creciendo mucho. Las jugadoras que llegan tienen mucho talento y muchas tienen experiencia en finales de la Champions. Eso dice mucho de cómo está creciendo», avisó este domingo Ellis, a cuya vera abrochó en Canadá su tercer cetro de campeona del mundo una selección que ha estado en todos los Mundiales disputados hasta la fecha y que nunca ha bajado de semifinales.

«Estados Unidos es el mejor equipo del mundo», concedió Jorge Vilda, que subrayó no obstante que el guión no está escrito. «Mucha gente está diciendo que nos pueden arrasar. Puede ser, pero tengo la suerte de entrenar a 23 jugadoras que se van a dejar la vida en el campo. Con esa actitud, vamos a dar el tono que espera todo el mundo, seguro», se mostró convencido el técnico más joven del Mundial, que animó a sus futbolistas a olvidarse del halo que acompaña a las norteamericanas. «Si nosotros solo vemos camisetas blancas, no vemos nombres, podremos competir el partido».

El madrileño, que ha empleado ya a 19 de las 23 convocadas, podría fortalecer el centro del campo para contener el poderío físico de las estadounidenses, a cuya intensidad y elevado ritmo de juego tratará de contraponer España el fútbol de toque que la caracteriza. Vicky Losada, inédita desde que dejase su puesto a Aitana Bonmatí en el descanso del duelo frente a Sudáfrica y buena conocedora del fútbol estadounidense al haber disputado la NWSL con el Western New York Flash, acompañaría a Virginia Torrecilla y Patri Guijarro, intocables en la sala de máquinas, lo que obligaría a dejar sola arriba a Jenni Hermoso, la única española junto a Lucía García que sabe lo que es marcar en este Mundial. «Tenemos que ser las primeras que creemos que se puede ganar», proclamó Irene Paredes, puntal de la zaga española y una de las seis españolas que no se han perdido ni un minuto del torneo. «Sabemos que en los últimos siete partidos nadie les ha hecho gol y que llevan 47 partidos anotando, pero las estadistas están para romperlas», agregó el seleccionador.

Pese a que la centrocampista Julie Ertz se perdió el partido ante Suecia por una contusión en la cadera y Alex Morgan tuvo que retirarse en el descanso de ese choque al sufrir un fuerte golpe en la rodilla, el 'Team US' llega con todas sus futbolistas en plenitud. «Alex está bien», tranquilizó su seleccionadora, que indicó que las rotaciones eran «parte del plan» para «tener a todas concentradas». «No pienso en nada del otro equipo, tenemos que centrarnos en nosotras. Sólo jugamos una vez contra ellas. Son dos equipos que llegan en momentos diferentes de la historia», completó la norteamericana con la seguridad que da dirigir al combinado más laureado de la historia.

-Alineaciones probables:

España: Sandra Paños, Marta Torrejón, Irene Paredes, Mapi León, Marta Corredera, Virginia Torrecilla, Patri Guijarro, Vicky Losada, Alexia Putellas, Lucía García y Jenni Hermoso.

Estados Unidos: Alyssa Naeher, Kelley O'Hara, Abby Dahlkemper, Becky Sauerbrunn, Crystal Dunn, Samantha Mewis, Lindsey Horan, Rose Lavelle, Tobin Heath, Alex Morgan y Megan Rapinoe.

Árbitra: Katalin Kulcsar (HUN)

Estadio Auguste-Delaune, de Reims

Hora: 18:00 h.

TV: GOL