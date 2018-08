Temporada 2018-2019 City y Liverpool parten como favoritos en la Premier Marcos Alonso, del Chelsea, ante Mahrez, la rutilante incorporación del Manchester City. / Phil Noble (Reuters) El conjunto que entrena Pep Guardiola tratará de revalidar el título en un campeonato en el que tendrá como gran adversario al subcampeón de Europa COLPISA / AFP LONDRES Viernes, 10 agosto 2018, 00:04

¿Un camino de rosas para el Manchester City? El vigente campeón es el favorito para conservar su corona en la Premier League 2018-2019, en la que el Liverpool, subcampeón de la Liga de Campeones y muy reforzado por los fichajes, se postula como principal rival del equipo de Pep Guardiola.

La pretemporada fue intensa para los clubes ingleses: además de las dificultades para fichar ligadas al Mundial de Rusia, tuvieron que darse prisa dado que el mercado de fichajes se cerró apenas 24 horas antes del partido inaugural de la temporada, que medirá este viernes a Manchester United y Leicester.

Los 'diablos rojos' no han incorporado a ninguna estrella, reforzándose solamente con el semidesconocido lateral portugués Diogo Dalot y con el centrocampista brasileño Fred. Ello provocó las repetidas quejas del técnico José Mourinho, quien no escondió su disconformidad lanzando dardos a los dirigentes y a la plantilla del club durante la gira del equipo por Estados Unidos. «Los demás clubes (...) son muy fuertes y cuentan ya con equipos fantásticos, o bien han realizado grandes inversiones, como el Liverpool (...). Si nosotros no mejoramos nuestro equipo, será una temporada difícil», previno el luso. El caso de Paul Pogba tampoco contribuye a devolverle la sonrisa. Los dos hombres tienen una relación complicada, hasta el punto de que el campeón del mundo francés quiere fichar por el Barcelona.

El Liverpool, muy reforzado

Mientras que la niebla de las dudas se cierne sobre Old Trafford, el Liverpool cuenta con las armas para hacer frente al imperial Manchester City. Los 'reds', finalistas de la Liga de Campeones la pasada temporada, gastaron cerca de 200 millones de euros en hacerse con los servicios del arquero brasileño de la Roma Alisson, con los centrocampistas Fabinho y Naby Keita, y con el delantero suizo Xherdan Shaquiri.

«Los jugadores del año pasado son responsables del entusiasmo, y hemos traído a algunos nuevos jugadores como guinda del pastel», afirmó su técnico, Jürgen Klopp, durante la esperanzadora gira del equipo por Estados Unidos. «No es sólo que debemos ser más regulares, debemos crear las condiciones para ser más regulares. Nadie es regular con sólo 11 jugadores. En ello trabajamos, necesitamos profundidad en la plantilla», añadió.

La ventaja para el alemán es que podrá tener a sus hombres con las pilas cargadas desde el principio, ya que la mayoría de ellos vivieron un corto recorrido en el reciente Mundial. Como ejemplo el egipcio Mohamed Salah, mejor jugador la pasada temporada, que cayó en primera ronda con los 'Faraones'.

Pep Guardiola y los 'citizens', por su parte, no se lanzaron con decisión al mercado. Tras dos temporadas realizando fuertes desembolsos, sólo se han reforzado con el argelino Riyad Mahrez, procedente del Leicester por 66 millones de euros.

El United fue el último que revalidó el título

Ningún equipo ha sido capaz de conservar su título en la Premier League desde el Manchester United en 2009. El City demostró que está preparado para el desafío al imponerse el pasado domingo al Chelsea en la Community Shield (2-0).

Debutará el domingo ante un Arsenal que cambia de era con la sustitución del legendario Arséne Wenger por el español Unai Emery, que confía en el ataque formado por Aubameyang-Mkhitaryan-Özil-Lacazette para hacer vibrar al Emirates Stadium.

En el Chelsea, su nuevo técnico, el italiano Maurizio Sarri, intenta recuperar el tiempo perdido después del culebrón de varias semanas para sustituir a su compatriota Antonio Conte. En las últimas horas incorporó al portero español Kepa (Athletic), convertido en el más caro del mundo (80 millones de euros), para sustituir a Thibaut Courtois, que fichó por el Real Madrid.

Finalmente el Tottenham estrena el nuevo White Hart Lane sin ningún fichaje. Su técnico,el argentino Mauricio Pochettino, buscará el podio con sus pilares habituales; Harry Kane, Hugo Lloris y Christian Eriksen, brillantes en el Mundial.