La Copa de África corre peligro a causa de la guerra por los derechos de TV El presidente de la CAF, Ahmad Ahmad (izquierda), junto a Hany Abo Rida, presidente de la Federación egipcia. / @OSSAMA ABD ELNABY Arranca el 21 y el presidente de la CAF mantiene a Lagardere, el operador elegido 'a dedo' por su predecesor RICARDO CASTAÑEDA Jueves, 13 junio 2019, 14:46

No deja de ser paradójico que la bomba que en 2017 hizo saltar por los aires la 'etapa dictatorial' de 29 años de Issa Hayatou, acusado de corrupción, al mando de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tenga ahora en vilo a la gran familia del fútbol de ese continente a causa de la aquiescencia deliberada de su sucesor, el malgache Ahmad Ahmad. Todo radica en el largo conflicto que sostiene el COMESA (Comité Africano para la Libre Competencia) con Lagardère Sports y la propia CAF por la revisión de los contratos de derechos de televisión y patrocinio concedidos 'a dedo' por el anterior presidente del ente rector del balompié del continente negro, el citado Hayatou, a la citada multinacional audiovisual francesa hasta el año 2036.

El nuevo inquilino del despacho presidencial en El Cairo, cuyo breve reinado se tambalea a causa de su reciente detención en París por un presunto caso de corrupción y por haber sido acusado de acosar sexualmente a varias empleadas de la organización que preside (motivos por los que está siendo investigado por el Comité de Ética de la FIFA), no ha cumplido una sola de las promesas que hizo durante su campaña electoral, en la que afirmó por activa y por pasiva que pondría fin a la posición privilegiada de Lagardère y su socio, BeIN Sports, si lograba mover de su sillón al sátrapa camerunés.

Nada más lejos de la realidad, para desgracia de las 24 selecciones que el próximo día 21 empezarán a jugarse la Copa de África a pocos kilómetros de la sede central de la CAF. Ahmad no sólo no ha sacado del plano a la compañía francesa, invalidando los contratos firmados ilícitamente con su antecesor, sino que ha dilatado a propósito las negociaciones para revisarlos y actualizar el montante económico que deberán percibir los equipos participantes en el torneo continental, al haber pasado éstos de 16 a los 24 de la presente edición.

De poco o nada ha servido el llamado Comité Estratégico, que el ex presidente de la Federación de Madagascar creó al poco de tomar mando en plaza con la intención de revisar y renegociar los contratos y atender las demandas del canal egipcio que se vio perjudicado directamente por la concesión fraudulenta de los derechos de retransmisión de las competiciones continentales a Lagardère.

El presidente de la CAF, Ahmad Ahmad (primero por la izquierda), junto a Idriss Akki, director general de Lagardere, y Hany Abo Rida, presidente de la Federación egipcia, durante su reciente peregrinación a La Meca. / @AbouRidaHany

Sus tres miembros, el congoleño Costantine Amari, el marroquí Fouzi Lekjaa y el egipcio Hany Abo Rida, a la sazón su núcleo duro, se han dedicado a dar largas a todos los actores implicados en el conflicto en las reuniones mantenidas en Casablanca, París, Dakar y Rabat durante el último año y medio. La comisión de negociación ha hecho caso omiso sistemáticamente a las propuestas presentadas tras dichos cónclaves por los egipcios y el COMESA para tratar de destrabar el problema y hacer un reparto equitativo de la tarta televisiva.

Mientras tanto, el controvertido Ahmad, detenido en París para ser interrogado por una presunta trama de corrupción, se ha dedicado a estrechar lazos con Lagardère y su director general en África, Idriss Akki, con quien incluso acaba de realizar la Omra (peregrinación a la Mecca), en un viaje cuyos gastos, muchos sospechan, podrían haber corrido a cargo de la entidad que preside el dirigente malgache.

Amenaza de planta

Ese alargamiento del conflicto audiovisual va a afectar indefectiblemente a la inminente Copa de África (CAN), que se celebrará del 21 de junio al 19 de julio en Egipto. Los países participantes en el evento deportivo más relevante del continente negro confiaban en que la cuestión de determinar el valor financiero real de la CAN se resolvería una vez aumentado el número de selecciones de 16 a 24, es decir, de 32 a 52 partidos. Pero esa sospechosa complicidad entre la CAF y Lagardère se las ha ingeniado hasta ahora para no sacarlo adelante, con el consiguiente perjuicio económico para los protagonistas.

Carta dirigida por la CAF al director general de Lagardere Sport en sep. 2018 donde manifiestan su disconformidad con sus propuestas para alcanzar un acuerdo satisfactorio respecto al reparto económico de los derechos de TV de las competiciones africanas.

Los derechos de retransmisión del torneo, valorados en 55 millones de dólares (de los cuales 40 millones corresponden únicamente a derechos de televisión), no se han modificado, aunque el artículo 9.5 del contrato de la CAF con Lagardère ofrece la posibilidad de subir el valor monetario después de aumentar el número de equipos. Sin embargo, la compañía gala ignora dicha cláusula, en tanto que a Ahmad tampoco parece importarle demasiado que se aplique. No se descarta que los equipos participantes amenacen a Ahmad con un plante caso de que no se corrija el citado contrato en los próximos días.

Se estima que el valor real de los derechos audiovisuales de Egipto 2019 alcanzará los 100 millones de dólares, toda vez que se ha aumentado el número de partidos y también por el hecho de haber trasladado la competición de invierno a verano, agregándola así un valor de marketing adicional, puesto que ya no coincidirá con los campeonatos europeos domésticos.

Carta de la Comisión Estratégica de la CAF al director general de Lagardere Sport en oct. 2018 con los puntos a tratar y resolver respecto al reparto económico de los derechos de TV de las competiciones africanas en la reunión que ambas partes tuvieron en Rabat en noviembre, pero en la que Lagardere siguió dando largas a la CAF.

En este sentido, merece la pena reseñar que Egipto es de largo la nación más afectada por la falta de acción de la CAF. Su participación fija en los ingresos del torneo asciende al 20% del total del pastel. En otras palabras, que si no se corrige el actual contrato en tiempo récord, los 'Faraones' percibirán 10 millones de dólares, en lugar de los 20 'kilos' que obtendría, según los afectados, si Ahmad cogiera el toro por los cuernos, «con honestidad» y pensando en el bien común.