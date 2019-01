Cuartos Messi cree en la remontada y llama a la afición del Barça Machín, con Valverde al fondo El Sevilla defiende en el Camp Nou el 2-0 de la ida, Machín avisa que «no saldremos acobardados» y Valverde cambia su discurso: «La prioridad es pasar a semifinales» JESÚS BALLESTEROS Miércoles, 30 enero 2019, 09:41

«Que venga la afición al campo, va a ser duro, no será fácil remontar un 2-0 al Sevilla con tantos buenos jugadores, vamos a necesitar lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de los aficionados, pero que vengan porque nosotros queremos pasar». La frase es de Leo Messi en la Gala de Mundo Deportivo, donde recogió de manos de Javier Tebas el premio MVP de la Liga, y suena como un toque de corneta para todos los barcelonistas. Hay 'operación remontada' para estar en semifinales de la Copa del Rey y la lidera el mejor jugador del mundo, uno de los jugadores que fue reservado en la ida y el verdugo habitual del equipo andaluz, al que le ha marcado 32 goles en 35 partidos oficiales. Es su víctima preferida desde juveniles, cuando ya le marcó cuatro goles en un encuentro.

Por si alguien lo dudaba tras la extraña alineación de Ernesto Valverde en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en el Sánchez Pizjuán o después de escuchar a Gerard Piqué recién acabado el partido decir con cara de indiferencia que «si pasamos, bien, y si no, otro año será», el Barça sí quiere la Copa. No podía ser de otro modo siendo el club que más ha dignificado la competición en tiempos en los que la Liga de Campeones parece acapararlo todo. Es el Rey de Copas con 30 títulos y quiere ser el primero en conquistar cinco consecutivas. Los goles de Sarabia y Ben Yedder en Sevilla convierten el intento en un reto mayúsculo, puede que el técnico se excediera con las rotaciones en la ida al priorizar la Liga, pero de ahí a afirmar que el Barça tira la Copa hay un abismo.

El propio Valverde habló de «prioridad para el partido de Copa ante el Sevilla y prioridad para pasar a semifinales. No sacamos un buen resultado en la ida y pasar es ahora un reto de esos que les gustan a los jugadores». El técnico recordó que «el empuje del público en estos partidos es fundamental y esperemos que vengan a animarnos, aunque somos nosotros los que debemos engancharles con nuestro juego en el campo».

Se intuye un once casi de gala, con Messi y Luis Suárez de titulares, aunque con una puerta abierta a algún cambio para intentar sorprender al Sevilla. No estarán los lesionados Dembélé, baja sensible para un partido así porque nadie desequilibra como él, Umtiti y Rafinha, mientras que Denis Suárez ya no se entrenó este martes y se va cedido al Arsenal de Unai Emery tras renovar hasta 2021.

El Sevilla llega con bajas importantes, principalmente las de los carrileros de la ida, Jesús Navas y Escudero, además de los ex barcelonistas Munir y Aleix Vidal y de Gnagnon y Gonalons «No les diré a mis jugadores que salgan cagados, ni acojonados ni acobardados, vamos a salir a marcar goles, pero es evidente que en algunos momentos vamos a tener que defender muy bien. Es un partido enormemente difícil ante un equipo que no cae eliminado desde 2013», comentó el técnico, quien ha convocado al recién fichado Marko Rog, centrocampista croata cedido por el Nápoles. En la lista de 19 entraron los 'tocados' Sergi Gómez y Wöber y los canteranos Bryan y Javi Vázquez.

Alineaciones probables

Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Messi, Suárez y Coutinho o Malcom.

Sevilla: Juan Soriano; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Promes, Sarabia, Banega, Roque Mesa, Wober o Arana; Ben Yedder y André Silva.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano)

Campo: Camp Nou

Hora: 21.30

TV: TVE1-GOL

.