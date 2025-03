Dimite la directora de la candidatura del Mundial 2030 tras el escándalo de las sedes

María Tato, la directora de la candidatura del Mundial 2030, ha presentado este miércoles su dimisión tras verse involucrada en el escándalo de la elección ... de las sedes españolas para el campeonato. La introducción de nuevos criterios a última hora descartó la elección de Balaídosl, en Vigo, en favor de Anoeta, en San Sebastián, en una decisión irregular que ha acabado por cobrarse el puesto de la responsable.

Pese a su renuncia al cargo, Tato asegura en el informe presentado a la Federación Española de Fútbol (FEF), de la que dependía hasta ahora, que los criterios a la hora de baremar las diferentes sedes respondían a las directrices marcadas por la FIFA para la celebración de los diferentes torneos que organiza el mayor organismo del fútbol mundial.

El proceso, que estuvo a cargo de un grupo de trabajo compuesto por la propia María Tato, Fernando Sanz y Jorge Mowinckel, estuvo basado en cuatro proyectos: el proyecto técnico, la operatividad, la estructura financiera y la dotación de las ciudades.

Según una investigación del diario El Mundo, la abogada presidió la «caótica» reunión en la que se produjo la baremación de las ciudades y estadios que acogerán los encuentros de la Copa del Mundo que también coorganiza Marruecos y Portugal. «Vamos allá. Vamos a meter valores en el Excel a ver qué nos queda. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado», comienza el audio que publica este mismo periódico. Después de esta frase se escuchan risas. «Vamos a dar puntuaciones y ya está», asegura. Sanz asiente: «Las que des tú, están bien». «Vamos a pensarlo, 'porfa'», solicita Tato.

María Tato explicó su dimisión en declaraciones a EL CORREO: «Dimito para quitarme del foco de una disputa política». «He puesto mi cargo a disposición de la Federación. Todo está perfectamente hecho y lo he acreditado. He entregado el informe y la Federación ha validado que todo el proceso correcto y que no hay nada anómalo», ha añadido.

«Se ha contado de una forma torticera, se han manipulado unos audios cortados. Son documentos de trabajo. Y no sólo se cambia la nota de San Sebastián, sino la del Espanyol también», ha explicado, antes de admitir un error. «Les dimos a Anoeta y el campo del Espanyol 15 puntos cuando debimos darles realmente 20 porque ya estaban adecuados para el Mundial y no necesitaban obras, apenas añadir unos asientos más. Nos dimos cuenta de lo sucedido y al revisar la puntuación, subimos la nota».

Enfado en Vigo

La supuesta manipulación de la valoración que dejó fuera a Balaídos ha provocado un tremendo enfado en Vigo, la ciudad perjudicada. Su alcalde, Abel Caballero, enfrentado desde hace largo tiempo a Rafael Louzán -expresidente de la Diputación de Pontevedra-, uno del PSOE y otro del PP, arremetió y aseguró que empleará «todas las palancas» posibles para hacer que ser «reconozcan sus derechos».

Por su parte, Fernando Sanz, que abandonó la Federación y su puesto en el equipo organizador del Mundial a finales del año pasado, optó por lavarse las manos. «Solo recibí la versión con Anoeta por delante de Balaídos». «De esa reunión no sale nada. Esta señora va a su despacho y mete la información. Y sale lo que sale. Nos lo manda por correo y en esa versión ya sale Anoeta por Balaídos», desveló. «Yo solo recibo eso», aseguró.