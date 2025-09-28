Un gol tempranero de Adri Carrión tumba al Lealtad

Se le resiste la primera victoria al Lealtad. No era empresa sencilla conseguirla en el feudo del intratable Real Ávila, como así se demostró en ... un partido en el que el conjunto abulense enlazó su cuarto triunfo para mantenerse en lo alto de la tabla. El elenco de Luis Arturo, que se mantiene en zona de descenso, sigue sin marcar ni puntuar a domicilio, unos guarismos que no se corresponden con el juego desplegado en el Adolfo Suárez, donde gozó de muchas ocasiones para haber puntuado tras el tempranero gol de Adri Carrión que decidió el encuentro.

Estaban posicionándose todavía los dos equipos cuando llegó el único y definitivo tanto del choque. Vitolo aprovechó una brecha en la medular de la escuadra maliaya para filtrar un balón entre líneas y ahí apareció Adri Carrión para encarar solo a Junquera y batirle con un tiro raso y ajustado al palo. El Lealtad pagaba caro su primer y casi único despiste del partido.

Cualquier estrategia preparada por el técnico del cuadro asturiano se vino abajo. Tras ese jarro de agua fría, el Lealtad pasó por varios minutos de desconcierto en los que el Real Ávila mantuvo la posesión del balón y trianguló con calma y buen hacer en busca de un segundo gol que estuvo cerca de llegar en un pase de Carlos Pérez al que no llegó por poco Diego Lorenzo.

Después de ese segundo susto, el equipo negrillo –de blanco en el Adolfo Suárez– despertó de su letargo para mejorar sus prestaciones en el campo. Stephen y Marcos Blanco cogieron la batuta en la sala de máquinas y empezaron a conectar con las bandas, especialmente con la derecha, ocupada por Nico Pereira, que se quedó sólo ante Óscar en un error de entendimiento entre el guardameta y el central Sebas, pero el colegiado estimó que el extremo se había llevado el balón con la mano.

El Lealtad siguió insistiendo en ataque y Krehl tuvo en sus botas el gol del empate, aunque le faltó acierto delante del meta local superado el ecuador del primer tiempo. Cinco minutos después, en el 29, y en pleno abordaje del cuadro asturiano, Alorda cabeceó un centro de Nico Pereira que se fue por encima del larguero. La última ocasión clara antes del descanso fue para Stephen, que aprovechó un error en la entrega de la defensa del equipo abulense, pero, al igual que sus compañeros, no tuvo puntería en el momento del chut.

La segunda parte comenzó con dominio del Lealtad. Adelantó líneas y el Real Ávila se parapetó atrás, contragolpeando con peligro. Carlos Pérez pudo hacer el 2-0. También Sissé cabeceó un córner que detuvo Junquera con una gran palomita instantes después. La mejor ocasión del conjunto maliayo llegó en las botas de Jaime. Tras un despeje de Junquera, el balón le llegó franco a Jaime, que se precipitó en su disparo cuando encaraba a Óscar en un mano a mano muy favorable.