El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Pesquera trata de llevarse el balón ante el local Prince. LOF
Real Ávila 1-0 Lealtad

Un gol tempranero de Adri Carrión tumba al Lealtad

El elenco de Luis Arturo, que sigue sin conseguir su primera victoria y sin marcar, gozó de muchas ocasiones, pero se mostró desacertado

Carlos López

Ávila

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:00

Se le resiste la primera victoria al Lealtad. No era empresa sencilla conseguirla en el feudo del intratable Real Ávila, como así se demostró en ... un partido en el que el conjunto abulense enlazó su cuarto triunfo para mantenerse en lo alto de la tabla. El elenco de Luis Arturo, que se mantiene en zona de descenso, sigue sin marcar ni puntuar a domicilio, unos guarismos que no se corresponden con el juego desplegado en el Adolfo Suárez, donde gozó de muchas ocasiones para haber puntuado tras el tempranero gol de Adri Carrión que decidió el encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  2. 2

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  3. 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  4. 4 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  5. 5 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  6. 6 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  7. 7 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  8. 8 Fallece Puri Citoula, una de las pioneras del fotoperiodismo asturiano
  9. 9

    El Estado tendrá que pagar 674 millones en descuentos si mantiene el peaje del Huerna
  10. 10

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un gol tempranero de Adri Carrión tumba al Lealtad

Un gol tempranero de Adri Carrión tumba al Lealtad