Lozano: «Si hubiera público en unos estadios y en otros no, se adulteraría la competición» La presidenta del CSD recuerda que el acceso a los recintos sigue vetado para los aficionados y recalca que, cuando se permitan espectadores en las gradas será en todos ellos y no sólo en algunos

Óscar Bellot Madrid Jueves, 11 de junio 2020, 12:09 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) zanjó este jueves el debate abierto sobre el eventual retorno de los aficionados a los recintos del fútbol español, al señalar que por el momento su acceso sigue vetado por la pandemia del coronavirus y que, cuando se permita su entrada, será en todos los estadios y no sólo en unos pocos ubicados en regiones en los que el combate de la epidemia esté más avanzado.

«Creo que no hay ninguna duda de que el factor campo influye en la competición y si hubiera público en unos estadios y en otros no, se vería adulterada. Estamos viendo en la Bundesliga que al no haber público, el factor campo ha disminuido su importancia muchísimo», manifestó Irene Lozano tras el acto en el que se procedió a la entrega de la Medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo a Mariano Soriano, director general de deportes del CSD saliente, y al nombramiento de Joaquín de Arístegui como sustituto de éste. «Es obvio que adulteraría la competición si en unos partidos hubiera público y en otros no. Lo que ocurra, ocurrirá en todos a la vez», apostilló la secretaria de Estado para el Deporte y muñidora del entendimiento entre la Federación Española de Fútbol (FEF) y LaLiga que ha propiciado el regreso del fútbol español esta semana.

El Gobierno ha otorgado al CSD la última palabra sobre las medidas de prevención y seguridad en la reanudación de las competiciones de LaLiga y la ACB, entre ellas las relativas al aforo para evitar aglomeraciones. Y Lozano recordó que, pese a las presiones de algunos clubes y los deseos de la propia patronal que encabeza Javier Tebas, por el momento se mantiene firme la decisión de que no haya espectadores en las gradas.

Además, quiso mandar un aviso a los hichas que tengan intención de acudir a los aledaños del estadio en que juegue su equipo para transmitir su apoyo a los jugadores. «No se puede ir a los estadios, ni a las inmediaciones, ni a la puerta. Sólo se puede jugar dentro y lo vamos a poder ver todos en nuestras casas o en nuestros bares. Ayer le volvimos a recordar a los clubes a través de LaLiga que se dirijan a sus aficiones para recordarles este mensaje», recalcó.

Unidad de acción

Lozano llamó a mantener esa unidad expresada a través de los denominados 'Pactos de Viana' que facultó lo que hace apenas un par de meses parecía una quimera: el regreso del fútbol. «Esto no consiste en que alguien presiona para que el CSD diga A o B. Esto consiste en que todos somos responsables de que las cosas salgan bien. Y eso incluye a los presidentes de los clubes, cuya obligación es no sembrar confusión y mandar mensajes nítidos a la afición de que no se puede ir a los estadios. Cuando las cosas cambien, lo diremos con todo el tiempo suficiente. Pero de momento, no han cambiado», dijo la presidenta del CSD.

La mecha la prendió la semana pasada el presidente de la U.D. Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al asegurar que el club negociaba la posibilidad de jugar con público sus partidos de casa, en el estadio de Gran Canaria, aprovechando la entrada de la comunidad autónoma de Canarias en la fase 3 de la desescalada. Su objetivo era que el duelo contra el Girona de este sábado ya pudiese contar con aficionados en las gradas. LaLiga y bastantes clubes modestos compartían este movimiento, pero no querían entrar en guerras con un Gobierno que rápidamente atajó dicha posibilidad.

De ahí que Irene Lozano enfatizase este jueves la necesidad de remar todos en la misma dirección. «Creo que es muy importante que quienes tenemos responsabilidad institucional o deportiva no sembremos ninguna confusión. El fútbol moviliza decenas de miles de seguidores, millones de espectadores, y a todo eso hemos contribuido con el trabajo del CSD a que suceda», señaló. «Creo que tenemos todos que saborear este momento, es un logro esencial como país y tenemos que ser sobre todo muy prudentes. Ha habido un enorme sacrificio de nuestros sanitarios y creo que la manera justa de devolvérselo es cumplir con las normas, no acudir a los estadios», remachó.