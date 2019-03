Octavos I Vuelta Klopp vuelve a Alemania para intentar sorprender al Bayern Desde hace un mes, la dinámica entre los dos clubes se ha invertido, con el Liverpool fuera del liderato de la Premier y el Bayern primero en la Bundesliga C. P. B. Múnich Miércoles, 13 marzo 2019, 07:34

Alabado por los medios de comunicación y deseado por las marcas publicitarias, Jürgen Klopp desembarca en Múnich al mando de su Liverpool y como un icono alemán: el hombre que plantó cara al Bayern cuando era técnico del Borussia Dortmund.

En la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputada en Anfield, Liverpool y Bayern empataron con un 0-0 que deja todas las opciones abiertas, incluida una revancha de Klopp sobre los bávaros en la máxima competición continental, después de la final que el Bayern le ganó a su Dortmund en 2013.

El carismático técnico es el último en haber arrebatado el título al Bayern en la Bundesliga, con el Borussia Dortmund en 2011 y en 2012. Desde entonces, el equipo de Múnich ha logrado seis títulos consecutivos y se encuentra en camino hacia el séptimo. Sin embargo, también perdió contra el Bayern la final de la Liga de Campeones de 2013 en el peor recuerdo de su carrera. «No la he vuelto a ver después, fue demasiado doloroso», confiesa el alemán, que perdió el año pasado su segunda final de Champions contra el Real Madrid. «No hay nada personal, pero cuando nos enfrentábamos a ellos o fichaban a nuestros jugadores, no iba a estar feliz y decir 'buena idea, se lo voy a llevar en coche'. No era bueno para el Borussia Dortmund, pero forma parte del negocio», explica.

Desde hace un mes, la dinámica entre los dos clubes se ha invertido. El Liverpool perdió el liderato de la Premier League mientras que el Bayern se ha puesto primero en la Bundesliga. «El Bayern está en una mejor fase que nosotros», admitió Klopp en una entrevista a la web oficial del Liverpool. «Son de nuevo líderes del campeonato, ganan partidos con un margen cómodo. Han vuelto a la senda del triunfo», añadió.

Para su Liverpool, este partido es solo una de las batallas que el club afronta en varios frentes, pero puede ser la más crucial. «Diría que la Premier League es más importante para nosotros», aseguró el exjugador del Liverpool, Ian Rush, ahora embajador del club, en una larga entrevista a la revista alemana 'Kicker' esta semana.

Vencedor de la Liga de Campeones por última vez en 2005, el Liverpool no ha ganado el campeonato inglés desde 1990, la prehistoria futbolística para muchos de sus jóvenes seguidores.

Para el Bayern, este duelo de octavos de final es el partido de la temporada. «Nos jugamos todo», reconoció el director deportivo Hasan Salihamidzic. El gigante bávaro se pasea en la Bundesliga desde hace años y quiere ganar una Champions que se le escapa desde 2013. Una eliminación antes de cuartos de final sería una novedad desde 2011.

El Liverpool recuperará para el duelo al líder de su defensa, Virgil Van Dijk, suspendido en la ida, mientras que el Bayern se verá privado de los sancionados Thomas Müller y Joshua Kimmich y del lesionado Arjen Robben.

El duelo entre Van Dijk y Robert Lewandowski, actual máximo goleador de la Champions con ocho goles, podría ser decisivo. El polaco, que se convirtió en una estrella a las órdenes de Klopp en Dortmund (ambos se aprecian mucho), es evidentemente una de las preocupaciones del entrenador del Liverpool. «Como siempre con los goleadores, lo mejor es bloquear los pases y los centros que van hacia él, es ahí donde debemos trabajar todos», señaló Klopp.

Por su parte, Niko Kovac es optimista sobre la posibilidad de contar con el delantero francés Kingsley Coman, quien no ha jugado desde que sufriera un desgarro muscular el 23 de febrero en Bundesliga.

- Alineaciones probables:

Bayern de Múnich: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Thiago, Gnabry, James, Ribery y Lewandowski.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Salah, Mané y Firmino.

Árbitro: Daniele Orsato (Italiano).

Hora y TV: 21:00h. Movistar Liga de Campeones 1.