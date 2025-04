El Barça da un salto al futuro con Ansu Fati

P. RÍOS Barcelona Miércoles, 11 de diciembre 2019, 14:26 | Actualizado 19:50h. Comenta Compartir

Al Barça le ha cambiado la cara en estas últimas semanas. Sólo la incertidumbre sobre la disputa del clásico generada por las acciones anunciadas para el miércoles 18 de diciembre en el Camp Nou por los grupos independentistas evita que la sonrisa sea completa. Pero de momento toca disfrutar de un equipo que ante el Borussia Dortmund, el Atlético y el Mallorca demostró que tiene presente y que el martes en Milán ante el Inter confirmó que tiene futuro. Ansu Fati se llevó los titulares por lograr el gol de la victoria (1-2) y convertirse con 17 años y 40 días en el goleador más joven de la historia de la Liga de Campeones. Pero también brillaron dos canteranos como Carles Pérez, autor del 0-1, y Carles Aleñá, que ofreció su primer recital en la primera plantilla. Y dos jugadores jóvenes como el lateral derecho senegalés Wague y el central francés Todibo aprovecharon su oportunidad.

Ernesto Valverde salió fortalecido de San Siro utilizando un 3-5-2 que hizo que el Inter, líder de la Serie A por delante de la Juventus de Cristiano Ronaldo, nunca estuviese cómodo pese a depender de sí mismo para entrar en los octavos de final. Tan mal le fue que acabará jugando la Liga Europa para alegría del Borussia Dortmund, que sí hizo los deberes ante el Slavia de Praga. El técnico del Barça sólo alineó de inicio a tres teóricos titulares en tierras italianas: Lenglet, Rakitic y Griezmann, además de Junior, llamado a perder su plaza cuando vuelva Jordi Alba en breve. Sergi Roberto, Piqué y Messi se quedaron descansando en Barcelona; Ter Stegen, Busquets, De Jong y Luis Suárez se sentaron en el banquillo; y Jordi Alba, Semedo, Arthur y Dembélé están lesionados. Pero todos los que salieron jugaron con ilusión y solidaridad y se ganaron el respeto en un club con un entorno voraz que destruye jugadores sin piedad.

Curiosamente, criticado por recurrir poco a la cantera, Valverde se ha sacado de la manga a dos jugadores con los que los sabios del fútbol base azulgrana no contaban. El aficionado culé está ansioso por ver a Riqui Puig en el primer equipo, pero el técnico extremeño tiene menos prisa, hasta el punto de que se lo llevó a Milán y lo dejó en la grada al ser 20 los convocados. Es un centrocampista muy vistoso, de rápidas conducciones con el balón y visión de juego, pero de fragilidad física evidente para el cuerpo a cuerpo, poca llegada a gol y lagunas defensivas. Como el Txingurri no tiene nada de populista, no lo pone. Y punto.

La osadía de Valverde

En cambio, quedó cautivado por el descaro de Carles Pérez, extremo zurdo con pegada que se ha ganado un contrato con el primer equipo gracias a las oportunidades del entrenador, aunque mantendrá la ficha del Barça B. Como se aleja del estilo 'tocador', nadie le reclamaba. Más sorprendente fue la apuesta por Ansu Fati, porque se adelantó a los puristas de La Masia, que nunca le perdonarán la osadía. Le bastó un entrenamiento veraniego para apreciar que aquel niño de 16 años jugaba con una naturalidad que le hacía especial: utilización de las dos piernas, desparpajo, remate de cabeza, inteligencia con el balón, sangre fría en su primer día entre cracks... Ya iba por delante de los de su edad, pues iba a comenzar la temporada con el Juvenil A combinada con apariciones en el filial, pero no atraía el foco mediático y nadie esperaba su meteórica irrupción.

A Valverde no le importó la edad. Hizo debutar a Ansu Fati en Liga y Champions, marcó dos goles en Pamplona y ante el Valencia en el Camp Nou para ser el goleador oficial más joven en la historia del club, todavía con 16 años, y en Milán se estrenó en la Liga de Campeones batiendo un récord del ghanés Ofori-Quaye establecido en 1997. Hay futuro. Si hace unos días Leo Messi habló en la Gala del Balón de Oro por primera vez de su todavía lejana retirada, con Ansu Fati, aunque nadie quiere cargarle con una responsabilidad tan grande, hay esperanza.

