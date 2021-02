Octavos Koeman: «Tengo muchísimas esperanzas de que Messi siga en el Barça» «Estamos a un nivel muy alto y podemos ganar a cualquiera», enfatiza el técnico holandés en la previa del primer asalto ante el PSG Ronald Koeman, entrenador del Barça. / Foto: Reuters | Vídeo: Atlas P. RÍOS Lunes, 15 febrero 2021, 15:06

Perdida la final de la Supercopa ante el Athletic, con la semifinal de la Copa del Rey ante el Sevilla muy cuesta arriba tras el 2-0 sufrido en el Sánchez Pizjuán y todavía lejos del Atlético en el torneo de la regularidad, llega la Champions para el Barça y asoma nada menos que el PSG en el horizonte inmediato. El gran duelo tiene lugar en el mejor momento del curso para el equipo de Ronald Koeman, desde luego si se compara con lo mal que estaba en el momento del sorteo de octavos de final.

«No veo otros equipos mucho mejor que el Barça. No es bueno cuando cambias muchas cosas en el equipo y vienen jugadores jóvenes, pero estamos jugando a un nivel muy alto, todavía tenemos jugadores fantásticos y podemos ganar a cualquiera», afirmó el técnico azulgrana en la previa del gran choque ante el PSG.

Evitó polemizar más sobre el morbo de la posible marcha de Leo Messi al campeón francés, y las informaciones al respecto que llegan desde Francia. «No sé si ha sido la intención desde allí hablar mucho sobre Messi, pero mi tema es preparar el equipo y los jugadores para un partido importante. Messi es jugador del Barça y tengo muchísimas esperanzas de que siga siendo jugador nuestro», afirmó al respecto Koeman.

Negó tener pensado una vigilancia individual sobre Mbappé: «No soy partidario de poner a alguien con un marcaje solo para un jugador. Sabemos dónde podemos jugar y dónde tenemos gente libre. Cuanto tengamos el balón tenemos que estar bien organizados para cuando lo perdamos, será un aspecto determinante para el partido de mañana».

No le gusta a Koeman que se venda este partido grande como una batalla individual entre las estrekkas de los dos equipos: «No es un duelo entre Messi y Mbappé, es un duelo entre dos equipos que en un lado juega Leo, el mejor jugador del mundo y al que necesitamos en su mejor forma para ganar la eliminatoria, y casi lo mismo le pasa al PSG con Mbappé, un jugador rapidísimo que puede complicarnos mucho las cosas. Será un partido bonito y estos jugadores son para disfrutar como aficionado del fútbol».

Restó trascendencia a las ausencias de Di Maria y sobre todo Neymar en los parisinos, y aseguró que le gustaría que en ambos equipos estuvieran todos disponibles: «Para ver el mejor partido siempre hay que tener a los mejores en el terreno de juego. Nunca se sabe cómo reaccionará un equipo al que le falta un jugador como Neymar. Los dos equipos tienen bajas importantes. Ojalá en un par de semanas todos puedan estar para saber quién es el mejor».

Proteger a las figuras

A juicio de Koeman, los grandes futbolistas deben ser bien tratados por los colegiados ya que reciben demasiadas faltas. «Creo que hay que proteger siempre a este tipo de jugadores como Neymar, Messi, Cristiano... porque nos dejan disfrutar mucho de su calidad. Y en este aspecto los árbitros los tienen que defender, aunque el fútbol es un deporte de contacto. Los árbitros tienen que decidir cuando es una falta fea por detrás», reamrcó.

Reconoció Koeman que no sabe muy bien cómo jugará el equipo de Mauricio Pochettino este encuentro de ida. «No sé que PSG me espero, hay que ver cómo viene. Es una eliminatoria de dos partidos y supongo que querrán sacar un buen resultado y marcar. Es un equipo que quiere dominar y al que le gusta tener el balón y crear oportunidades», afirmó. Reconoció que en clave Barça, «dejar la portería a cero es muy importante en el partido de mañana».

Confirmó Koeman que Araujo no se entrenó este lunes con el grupo y no llega al choque del martes, pero no dejó claro si Gerard Piqué puede formar parte de la lista e incluso del once titular tras estar tres meses lesionado y forzar su recuperación sin pasar por el quirófano: «Gerard está bien, lleva 4 o 5 días entrenando con el grupo, tenemos buenas sensaciones sobre su físico y tengo un día más para decidir si está en la lista porque ha estado un tiempo fuera. Lo hablaremos y decidiremos mañana por la mañana».