Grupo A I Jornada 6 Luces y sombras en la 'unidad B' del Madrid Rodrygo, Vinícius y Mendy celebran el gol del segundo en Brujas. / AFP Rodrygo y Vinícius brillan en Brujas, mientras Jovic sigue sin aprovechar sus oportunidades JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Jueves, 12 diciembre 2019, 15:47

Con el Real Madrid ya clasificado para octavos de final de la Champions y sin opción alguna de alcanzar la primera plaza de su grupo, en poder del París Saint-Germain, la visita al Brujas no tenía más aliciente para los pupilos de Zidane que el de ver en acción y con bastantes minutos a ese grupo de meritorios que permanece a la espera de asaltar con su rendimiento un once madridista que en las últimas semanas ya parece bastante claro.

Tras un duelo por momentos anodino, en el que el Madrid se acabó imponiendo por pegada y calidad a un equipo menor, que esta vez no tuvo esa contundencia afortunada del empate en el Santiago Bernabéu, el balance de méritos mostrado por la 'unidad B' blanca arroja luces y sombras. La mejor noticia del partido del Jan Breydel volvió a dejarla Rodrygo. El paulista, al que ya se le puede considerar un titular habitual más que un aspirante, acreditó de nuevo que es un futbolista felizmente emparejado con el gol. Esta vez con un precioso remate de volea con el exterior de la pierna zurda ajustado a poste, materializó el que fue su sexto tanto vestido de blanco en un total de ocho remates a puerta. En la Champions, la competición donde lucen los más grandes, el ex del Santos es el máximo goleador madridista junto a Karim Benzema, con cuatro tantos, y se codea con los Salah, Gabriel Jesus, Icardi, Sterling, Son, Mbappé o Kane, sólo con el incombustible Lewandowski y el noruego Haaland como realizadores destacados, con diez y ocho dianas respectivamente.

La noche en la fría y flamenca Brujas tuvo color brasileño, pues sirvió para que Vinícius, titular por segundo partido consecutivo después de regresar al césped frente al Espanyol tras un mes inédito, se liberase de muchos de sus demonios con un gol que estuvo pleno de toda la sutileza y el instinto realizador de los que venía careciendo hasta ahora. El carioca aprovechó un rechace y apostó por la habilidad y el engaño frente a la potencia para batir a Mignolet en su segundo tanto de la temporada, que al igual que el que le marcó a Osasuna en el Bernabéu, tuvo mucho de liberación personal.

Rodrygo y Vinícius aprovecharon la oportunidad y desequilibraron el partido por las bandas, pero no se puede decir lo mismo de Jovic. El serbio languideció en la punta del ataque, desasistido y por momentos completamente desconectado del resto del equipo. Tuvo el gol en un remate de zurda desviado por Mignolet, pero la fortuna no está de su lado desde que llegó al Madrid, donde por el momento no ha sido ni la sombra del temible y voraz goleador del Eintracht de Fráncfort. El balcánico se fue de vacío y visiblemente cabreado tras ser sustituido por Benzema.

Otro que no termina de encontrarse de blanco es Odriozola. El vasco acredita ser un buen extremo derecho, ejerciendo de carrilero profundo en labores ofensivas, pero sigue haciendo aguas cuando de defender se trata. Por otra parte, Militao cumplió pese al error en el pase previo al empate a uno de los belgas, y Areola volvió a demostrar ser un buen suplente para Courtois con un paradón a disparo de Bonaventure en la única llegada de cierto peligro del Brujas más allá del tanto de Vanaken. Hasta Brahim Díaz tuvo su oportunidad, pues dispuso de casi una veintena de minutos, todo lo jugado hasta ahora esta campaña. El malagueño se mostró participativo, pidiendo el balón y encarando con atrevimiento a su par, pero parece todavía muy lejos de convencer a Zidane.

En el apartado de noticias positivas, Mendy sigue siendo una roca, sobrado de despliegue físico y saber estar táctico para desactivar cualquier amenaza por el costado izquierdo de la defensa blanca. Más preocupante resulta el hecho de que Casemiro volviese a acumular 90 minutos de juego. El brasileño es el eje del Madrid y Zidane no parece hallar alternativa alguna a un jugador que es indispensable hoy por hoy. El '14' madridista está apercibido de sanción en Liga al acumular cuatro amarillas y el duelo ante el Valencia en Mestalla de la próxima jornada puede ser de máximo riesgo teniendo en cuenta su exigencia y que una amonestación dejaría huérfano de su oficio en el centro del campo a un equipo que visita el Camp Nou para el primer clásico de la temporada.