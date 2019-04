Cuartos | Ida La Premier decide su semifinalista estrella El City, que sueña con un póker histórico en el fútbol inglés, parte con ligera favoritismo ante un Tottenham que confía en su bloque y en la pasión de su nuevo estadio RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 9 abril 2019, 07:22

Tottenham y Manchester City afrontan el primero de sus tres partidos consecutivos en once días. Dicen los 'tipsers', los gurús en apuestas deportivas que aconsejan a otros sobre las cuotas que merecen la pena…, que nadie logra tres triunfos consecutivos en dos semanas contra el mismo rival. Las estadísticas suelen darles la razón pero la fortaleza de este Manchester City con opciones a un póker histórico en Inglaterra (se llevó la Community Shield y Copa de la Liga ante el Chelsea, es finalista de la FA Cup y está en la pelea por la Premier League) podría influir a romper esa 'barrera' mental que sucede también en el resto de las grandes Ligas. La vuelta se disputará en el Etihad Stadium el miércoles 17 de abril, tres días antes de que se repita el mismo duelo en la Premier League aunque con mucho menos en juego. Los londinenses, más brillantes en Europa que en suelo británico, no optan al título doméstico sino a lograr una plaza entre los mejores de Europa. Lo bueno para la competición inglesa, que hace unos días se desmarcó del proyecto de la Superliga, es que uno de sus representantes estará al menos en las semifinales contra el ganador del duelo entre la Juventus de Turín y el Ajax de Amsterdam.

El primero de estos partidos mide a uno de los máximos favoritos al título como es el Manchester City de Pep Guardiola frente al sólido bloque formado por Mauricio Pochettino, que no ha fichado nuevos jugadores desde enero de 2018. Guardiola quiere superar la barrera de los cuartos en la Champions tras caer contra el Mónaco en 2017 y frente al Liverpool la pasada temporada) para igualar al menos las semifinales vividas con Manuel Pellegrini en 2016, cuando un gol de Bale en el Bernabéu les apartó de la gran final de Milán. Habrá que ver si puede contar con Kun Agüero, que sufrió un contratiempo muscular ante el Fulham la semana pasada y no pudo estar presente en la FA Cup ante el Brighton & Hove Albion, por lo que no es descartable que empiece de inicio Gabriel Jesús. «Se siente mejor. Entrenó con el equipo por primera vez y se siente mejor. (Kyle) Walker se siente mejor y (Benjamin) Mendy se recuperó bien. Creo que estarán preparados para mañana», dijo Guardiola a los medios.

Son bajas seguras en el lateral izquierdo Oleksandr Zinchenko y Fabian Delph, lo que llevaría a Guardiola a alinear a Benjamin Mendy, pese a que hace unos días estuvo envuelto en una polémica por una salida nocturna, u optar por colocar ahí a Aymeric Laporte. «No sé si estamos frescos. Nunca lo sé (antes de un partido. Este equipo ha demostrado que está increíblemente concentrado cada tres días, por eso estamos aquí», apuntó antes de loar a Raheem Sterling, uno de los jugadores más en forma del City esta temporada. «Estar en un equipo tan increíble con un gran entrenador, un entorno en el que estoy aprendiendo constantemente. Me animo a mejorar y a no parar nunca. Pep siempre está alerta y nunca te sientes cómodo».

Flamante nuevo estadio 'spurs'

«Será un partido muy difícil. El Manchester City es uno de los mejores equipos de Europa. Vamos a comenzar el partido intentando ser agresivos y dominar. Hemos tenido el tiempo de prepararlo y hemos hablado de diferentes situaciones que pueden surgir muy pronto. Queremos comenzar con un ritmo elevado Lo primero es correr. Jugadores como David Silva, Bernardo Silva, Sterling o Agüero tienen una calidad increíble, pero lo primero es que corren», avisó, por su parte, Mauricio Pochettino en rueda de prensa. Guardiola espera que su rival sea agresivo. «Siempre cuando jugamos contra ellos, juegan de esa manera. Si lo hacen, tenemos que intentar hacerlo más. Tal vez jueguen uno contra uno, presionando alto, y nos prepararemos para eso».

Su equipo, que estrenará en Europa su nuevo y espectacular White Hart Lane con capacidad para 62.062 espectadores tras meses de exilio en Wembley, superó con relativa facilidad al Borussia Dortmund en octavos, tras un gran duelo de ida en Londres, y son optimistas pese a que no han vencido al City en sus últimos cinco encuentros. La última fue un 0-1 en Wembley con un gol de Riyad Mahrez. «Será solamente nuestro segundo partido en el nuevo estadio (tras el estreno del pasado miércoles con un triunfo 2-0 sobre el Crystal Palace). Es una competición diferente, pero esperamos que el ambiente nos ayude. Pienso que es uno de los partidos más importantes para mí como entrenador», recuerda Pochettino. Por su parte Guardiola recordó que «el estadio afecta a los espectadores, pero si pensamos en lo que tenemos que hacer en el campo, no nos afecta. Sabemos a qué nos vamos a enfrentar y está en nuestras cabezas cómo lo manejamos. Si queremos avanzar como equipo tenemos que manejarlo».

Los londinenses no juegan los cuartos desde 2010, año en el que el Real Madrid acabó con su andadura tras una ida que pronto quedó desequilibrada por una expulsión algo absurda de Peter Crouch. El Tottenham tiene tocados a Eric Dier y Erik Lamela, mientras que no parece probable que Serge Aurier llegue a tiempo para el encuentro. Eso sí, podrá contar con la participación de sus estrellas Harry Kane -autor de cinco goles en esta competición-, Heung-min Son y Dele Alli. «El Tottenham no es solo Harry Kane, el club es fuerte. Fuerte físicamente en todos los aspectos. Es un equipo increíble. Lo he dicho mil veces sobre ellos», zanjó Guardiola.

Alineaciones probables:

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Sissoko, Eriksen, Winks; Alli, Son y Kane.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, De Bruyne, Gundogan, David Silva, Bernando Silva, Sterling y Gabriel Jesús o Kun Agüero.

Árbitro: Björn Kuipers (Holanda)

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Hora: 21 horas

TV: Movistar Liga de Campeones