Zidane: «Estoy enamorado de Mbappé desde hace tiempo»

Zinedine Zidane ya no oculta su pasión por Kylian Mbappé, el objeto de deseo madridista en los últimos tiempos, que pisará este martes el Santiago Bernabéu con la camiseta del París Saint-Germain. «Yo ya estoy enamorado de él desde hace tiempo. Mañana viene como rival y lo que me importa es lo que hagamos nosotros. Sabemos el jugador que es y la importancia que tiene en su equipo, por lo que hay que estar preparados», señaló sobre su compatriota. «A veces uno quiere mucho a los que no puede tener», contestó por su parte Thomas Tuchel, entrenador del PSG.

«Mañana es un partido importante para todos, también para Gareth (Bale). Ellos están haciendo una temporada magnífica y la exigencia va a ser superior a la de los partidos que hemos jugado hasta ahora. Tenemos que estar preparados y sobre todo yo», advirtió el técnico galo sobre el duelo estelar de la quinta jornada de la Champions, en la que el Real Madrid. «Lo importante es que Bale esté mañana para jugar un partido del máximo nivel. El resto de cosas no me sirven», añadió, pasando de puntillas sobre la situación del galés después de la polémica bandera tras la clasificación para la Eurocopa de su país.

Zidane prefiere no enfocar el duelo ante el campeón francés como una revancha después del 3-0 de la ida en el Parque de los Príncipes. «El PSG forma parte de los mejores del mundo y nos va a exigir mucho más. Lo que pasó en París pasó y ahora lo que queremos es hacer 90 minutos de gran nivel ante nuestra afición», analizó.

«Es un poco de todo: corazón, cabeza, concentración y sobre todo fútbol. Es importante que estemos bien con el balón. Los pitos ni me sientan mal ni bien. Nuestra afición es un plus y es importante que estén con nosotros». respondió, cuestionado sobre lo que necesita su equipo para batir a un rival de la talla del PSG.

Conocedor de lo complejo del cargo de entrenador y más en un club como el Madrid, Zidane se toma con cautela el estado de ánimo positivo alrededor del equipo en los últimos partidos. «Estoy contento porque veo al equipo cada día mejor y eso es lo que me interesa, pero sé que la situación puede cambiar mañana», señaló sobre su situación personal.

También puso en valor la evolución de dos jóvenes talentos de la plantilla, que siguen creciendo a pasos agigantados y se han hecho con un puesto en el equipo titular blanco. «Valverde y Rodrygo han demostrado que están preparados para jugar en el Madrid porque han tenido oportunidades y lo han hecho bien. No me sorprende, son jóvenes pero tienen mucha energía y ganas de progresar», señaló sobre el uruguayo y el brasileño.