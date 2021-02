Dieciseisavos | Ida La Real Sociedad busca dar el salto ante un clásico renacido El conjunto de Imanol Alguacil se mide en el Juventus Stadium a un Manchester United con la moral alta pese a las bajas y un Bruno Fernandes estelar Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad. / Javier Etxezarreta (Efe) ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 18 febrero 2021, 07:40

Tras sobrevivir al denominado 'grupo de la muerte', la Real Sociedad busca dar un salto de envergadura en su afán por hacer historia en la Europa League. El equipo de Imanol Alguacil oficia como anfitrión del Manchester United en la ida de dieciseisavos de final de la segunda competición continental, aunque no lo hará en el Reale Arena sino en el Juventus Stadium de Turín, lugar de destierro 'txuri urdin' debido a la prohibición impuesta por parte del Gobierno español a la entrada de vuelos procedentes del Reino Unido a causa del riesgo de una expansión de la cepa británica del coronavirus. Sin el amparo de su estadio, pero con toda la ilusión del mundo, el conjunto donostiarra se pondrá a prueba ante uno de los clásicos del continente, al que Ole Gunnar Solskjaer ha rescatado de su larga travesía del desierto y vuelve a rugir con un Bruno Fernandes estelar.

La llegada a comienzos de 2020 del centrocampista portugués a Old Trafford supuso un punto de inflexión para el United, que ha recuperado el vigor perdido. Guiados por su gen competitivo, los 'diablos rojos' caminan segundos en la Premier League, a siete puntos del Manchester City aunque con un partido más, y sueñan con llevar a sus vitrinas la segunda Europa League de su historia, tras la que conquistaron a la vera de José Mourinho doblegando hace cuatro años al Ajax de Ámsterdam en el Friends Arena de Solna.

El peso de la historia favorece al Manchester United, grande de Europa cuyo músculo económico resistió casi intacto a un decenio marcado por las decepciones deportivas, pero la Real Sociedad no le pierde la cara a la eliminatoria. «Teniendo enfrente al Manchester puede que seamos ilusos pensando que podemos pasar. Pero lo que la Real tramite es ilusión, y eso se lo ha ganado el equipo superando el grupo de la muerte jugando grandes partidos. Y aunque creo que el Manchester no es un paso más, es un salto, estamos convencidos de que vamos a salir a por todas», proclamó este miércoles Imanol Alguacil, que dispone de un pelotón que combina la experiencia de veteranos como Monreal o David Silva, fajados en mil batallas con el United durante su larga estancia la Premier, con el desparpajo que aportan jóvenes ya sobradamente curtidos como Oyarzabal, Isak o Januzaj. El belga, ex del conjunto mancuniano, no logró responder a las enormes expectativas que despertó en Old Trafford, pero ha encontrado en San Sebastián un ecosistema ideal para lucir su talentosa zurda. El sueco, por su parte, llega pletórico al duelo, tras sellar seis goles en sus cinco últimos partidos.

«Es probablemente la eliminatoria más difícil que podrías elegir de nuestro grupo sin ser cabeza de serie», avisó Solskjaer. Su equipo solo ha cosechado una derrota en los catorce últimos partidos, pero encara la cita con tres bajas de postín: Pogba, Van de Beek y Cavani. A esas tres ausencias se suman las dudas de Martial y McTominay. «Son agresivos, buenos con el balón, defensivamente están bien, y les gusta tener la posesión. No creo que vayamos a jugar preocupados, pero sí tendremos pelear duro para lograr un buen resultado», indicó el noruego cuando se le preguntó por las virtudes de su adversario.