Real Madrid-Barcelona El agente de Bale se queja del trato «vergonzoso» que le dio la afición Gareth Bale, resignado durante el partido de su equipo frente al Barcelona en Liga. El extremo galés fue pitado por los hinchas blancos en el momento de su sustitución por Marco Asensio durante el clásico liguero Lunes, 4 marzo 2019

El agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, se quejó este lunes del tratamiento «vergonzoso» dado al internacional galés por los aficionados del Real Madrid, pidiendo «respeto» para su cliente.

«Esta generación de aficionados del Real Madrid hablará de los goles de Gareth durante años. Francamente, debería darles vergüenza. Gareth se merece el mayor respeto. La manera en que los aficionados del Real han tratado a Gareth es simplemente vergonzosa», dijo Barnett en una entrevista con la cadena británica Sky Sports News.

«Desde hace seis años que está en España, lo ha ganado todo. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Esos aficionados deberían besar sus pies», insistió el agente del jugador.

El sábado, en el clásico liguero que el Real Madrid perdió 0-1 en casa contra el Barcelona, el extremo galés fue pitado por los hinchas blancos en el momento de su sustitución por Marco Asensio en el minuto 61.

Lejos de haber dado un paso adelante tras la salida de Cristiano Ronaldo en verano, Bale vive una temporada amarga y no parece atravesar su mejor momento anímico.

La pasada semana, el galés, de 29 años, copó las portadas de los diarios al no celebrar su gol de penalti contra el Levante, quitándose de encima a su compañero Lucas Vázquez cuando intentaba abrazarlo.

Según los medios españoles y su compañero Marcelo, Bale no habla español tras seis temporadas en el Real Madrid, lo que es falso, según Barnett. «A pesar de lo que dice la prensa española, es feliz, habla un español razonable y no hay ningún problema entre él y el resto de jugadores del Real Madrid. Los que escriben esas cosas no saben nada de él», añadió el agente del jugador, que rechazó una salida del jugador en verano. «No hay ninguna discusión sobre la salida de Gareth de Madrid. No irá a ningún sitio este verano. A pesar de lo que se dice, quiere seguir en el Real y le quieren», insistió.