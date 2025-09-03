Un año de prisión al hincha del Espanyol que insultó e hizo gestos racistas a Iñaki Williams

La sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha condenado a un hincha del Espanyol a un año de cárcel por insultar y hacer gestos ... racistas al futbolista Iñaki Williams, del Athletic, en el estadio de Cornellà-El Prat, en enero de 2020.

Este martes se ha celebrado un juicio de conformidad, después de que las partes, el acusado y la Fiscalía, llegaran a un acuerdo. El hincha 'perico' ha admitido los hechos y ha aceptado una condena de un año de prisión, una multa, pena de inhabilitación y prohibición de acceso a campos de fútbol durante 3 años.

Los hechos ocurrieron durante el transcurso del partido celebrado el 25 de enero de 2020 entre el R.C.D. Espanyol y el Athletic Club. En el momento en que Williams fue sustituido, recibió insultos y gritos de carácter racista por parte de varios seguidores. El acusado gritó «Uh, uh, uh, uh», imitando a un gorila.

El tribunal, una vez las partes han llegado a un acuerdo, ha dictado sentencia in voce y ha condenado al acusado a 1 año de prisión por un delito contra el ejercicio de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas y contra la integridad moral.

Además, el tribunal también ha impuesto una multa de 6 meses con una cuota de 6 euros diarios, una pena de inhabilitación para profesión u oficio educativo en el ámbito docente y/o deportivo por un tiempo de 5 años y la prohibición de acceder a estadios de fútbol de cualquier categoría por un tiempo de 3 años. La sentencia ha sido declarada firme.