El Barça cierra una semana redonda ante el Getafe

El Barcelona cumplió este domingo contra el Getafe. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso por 3-0 en el Estadio Johan Cruyff en un partido que tuvo bajo control en todo momento y en el que se llevó el triunfo gracias al doblete de Ferran Torres, muy inspirado una vez más, y otro más de Dani Olmo en la segunda mitad. Con este triunfo, los culés cogen velocidad de crucero tras sumar tres triunfos consecutivos y siguen con la persecución a un Real Madrid con pleno de victorias ligueras.

Y es que el partido ya comenzó siendo una declaración de intenciones por parte de ambos equipos. El Barça salió muy enchufado, con Christensen, Dani Olmo y Ferran Torres como novedades respecto a la Champions y con la firme idea de asediar a un Getafe que tenía el libreto grabado a fuego. Ceder metros, reducir espacios y hacer el partido incómodo a los de Flick. Esa era la idea de Bordalás, pero se topó con un rival en erupción, del que brota fútbol a borbotones.

Es así porque cuando Pedri y Frenkie de Jong cogen la batuta todo sale rodado. El Barça juega con patines y los espacios, tarde o temprano, aparecen. Delante de los dos directores de orquesta Raphinha, Olmo y Ferran intercambiaban posiciones y los dos últimos no paraban de trazar diagonales hacia el área. En una de ellas, el ex del RB Leipzig dejó un tacón medido para que Ferran inaugurara a placer el marcador y decretara que iba a ser una noche plácida por mucho que la lluvia no cesase.

Barcelona Joan García, Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín (Araujo, min. 83), Frenkie de Jong Casadó, min. 60), Pedri (Bardghji, min. 76), Olmo, Raphinha (Rashford, min. 46), Ferran Torres (Fermín, min. 60) y Lewandowski. 3 - 0 Getafe David Soria, Kiko Femenía, Djené (Davinchi, min. 46), Duarte, Abqar, Diego Rico, Luis Milla, Mario Martín (Javi Muñoz, min. 46), Arambarri (Da Costa, min. 70), Borja Mayoral (Kamara, min. 46) y Liso (Álex Sancris, min. 80). Goles: 1-0: min. 15. Ferran Torres. 2-0: min. 34. Ferran Torres. 3-0: min. 63. Dani Olmo.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea. Amonestó a Mario Martín, Raphinha, Liso, Djené, Bordalás, Christensen, Abqar.



Incidencias: Partido disputado en el Estadio Johan Cruyff ante 6.000 espectadores.

A partir de ahí, llegaron los problemas para el Getafe. Los azulones no sabían si quedarse en el planteamiento inicial o dar un paso al frente y en esa indecisión ofrecieron al Barça espacios, un error imperdonable. Apenas un balón largo de Eric fue suficiente para desmontar la zaga adelantada de los madrileños y que Raphinha y Ferran Torres, desatado, hicieran el resto antes de un descanso al que se llegó con el larguero y David Soria evitando el tercero.

Tras la reanudación, el Getafe dio un cambio radical. Los de Bordalás salieron a presionar en campo contrario y pusieron en aprietos al Barcelona con dos remates en los que tuvo que intervenir Joan García. Era otro escenario, una oportunidad para que el Barça atacara los espacios y Flick introdujo en el descanso a Rashford. El inglés está en las antípodas del estilo culé, pero tiene una exuberancia física que permite a Flick cambiar de registros. Lo demostró tras recibir un envío en largo y dar una galopada que le permitió habilitar a Dani Olmo para que cerrara el partido de forma definitiva.

Con los tres puntos ya en el zurrón, el Barça pudo refrescar el equipo y seguir con la rotación que Flick espera tener preparada para toda la temporada. Entraron Casadó y Fermín justo antes del gol y después lo hicieron Roony Bardghji y Araujo. Los cambios y la distancia en el marcador aplicaron formol a un partido que poco a poco fue muriendo hasta el pitido final. El Barça cierra una semana redonda a la espera de recuperar futbolistas clave como Cubarsí, Balde o Lamine Yamal.