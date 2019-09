Control económico Barça y Madrid suman más límite salarial que 17 clubes de la Liga juntos 671,4 millones del club azulgrana por los 641,1 de su eterno rival lo que supone un total de 1.312.478, cifra inferior a lo que suman los otros 17 clubes de la competición a excepción del Atlético, tercero con 348,500 RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 9 septiembre 2019, 18:49

La Liga ha hecho público el límite del coste de la plantilla deportiva (incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo) para esta temporada 2019-2020, unas cifras en las que se aprecian novedades importantes respecto a los últimos datos, ofrecidos en febrero de este mismo año. El total de los veinte equipos de Primera es de 2.398 millones. De ellos el Barcelona acumula un 25%, ya que con 641,1 líder con 30,3 millones más que el Real Madrid, y el Atlético como tercero a una distancia enorme de casi 300 millones pese a que aumenta 55 millones respecto al último ejercicio.

Sus vecinos madridistas sufren el mayor incremento de todos los clubes en este límite (que incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones) respecto a la pasada temporada, al pasar de los 566 millones a 641. Es curioso porque el resto de los 17 clubes de la Liga juntos (pese a que Sevilla, Valencia, Villarreal, Athletic y Betis superan los 100 millones) no alcanzan la cifra conjunta de los dos clubes más mediáticos de la competición.

Sin contar al Atlético los 17 equipos de la competición acumulan un total de 1.275.971 millones en salarios, 36.507 millones menos que Barça y Madrid juntos. Los tres bloques de Primera con menor límite salarial son dos recién ascendidos como el Granada (algo más 35), el del Valladolid (aumenta a 32 tras lograr la permanencia) mientras que el Mallorca, que hace dos años jugaba en Segunda B, competirá con un límite que no llega a 30 millones: 29,968.

Hay que recordar que los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Hay que recordar que los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

«Estabilidad financiera del club»

Cada club o SAD propone a LaLiga «su límite de coste de la plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LaLiga aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del club».

La Liga aclara que «la solicitud que tramita un club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo. Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de la Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad».

Según Javier Gómez, director general corporativo de la Liga, prácticamente ningún club de Primera consume en su totalidad el gasto que tiene destinado para fichajes. La situación de la Segunda División es mucho más delicada, con clubs en situación preocupante, como el Málaga. La temporada pasada fue descendido de la categoría de plata el Reus al no poder hacer frente a sus pagos. Llamó la atención que hace unos días, y una vez cerrado el mercado de fichajes, el presidente de LaLiga, Javier Tebas hizo un comentario en referencia al posible regreso de Neymar: «Se ha hablado más de lo que ha habido. El Barcelona sabe lo que podía hacer con el límite salarial», dijo tajante sobre el tema.

Límite de coste de plantilla deportiva

PRIMERA DIVISIÓN

F.C. Barcelona 671,429

Real Madrid 641,049

Atlético 348,500

Sevilla 185,166

Valencia 170,673

Villarreal 108,587

Athletic 103,183

Betis 100,346

Real Sociedad 81,135

Espanyol 68,738

Celta 62,123

Getafe 56,28414

Levante 54,604

Leganés 52,082

Deportivo Alavés 49,771

S.D. Eibar 47,123

Osasuna 38,693

Granada 35,461

Real Valladolid 32,034

Real Mallorca 29,968