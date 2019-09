Jornada 5 El Barça más autoexigente en Granada Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / EP Valverde recuerda que «hay que romper como sea la dinámica negativa fuera» en el regreso de Messi a la Liga, ya como titular P. RÍOS BARCELONA Sábado, 21 septiembre 2019, 07:23

Ernesto Valverde nunca ha sido la alegría de la huerta en sus ruedas de prensa como entrenador del Barça, pero este viernes, en la víspera del desplazamiento a Granada, se puso especialmente serio para reclamar a sus jugadores una reacción ya en esta Liga que permita al equipo volver a ganar fuera del Camp Nou si no quiere ceder puntos que podrían costarle el título. El técnico azulgrana, que hasta ahora había relativizado el rendimiento en los partidos a domicilio, sorprendió con su crudo mensaje antes de un partido de la quinta jornada, pero ha entendido que no se pueden hacer más concesiones a los rivales directos con una inercia negativa que viene de lejos.

Desde aquel 2-0 en Vigo de la pasada temporada, con la Liga ya ganada, pero aperitivo del 4-0 en Liverpool, el Barça no ha vuelto a ganar cuando viaja y ya van siete partidos. A los dos citados le siguieron el 2-2 en Eibar y la derrota en la final de Copa contra el Valencia (1-2) en Sevilla. Esta temporada nada ha cambiado: 1-0 en Bilbao, 2-2 en Pamplona y 0-0 en Dortmund, con una pobre imagen en todos los encuentros.

El regreso de Messi a la titularidad liguera es el principal aval del Barça en el Nuevo Los Cármenes para acabar con una mala racha que en casa no existe, pues el Barça sí ha ganado y convencido como local en esta Liga ante Betis y Valencia, con idéntico resultado (5-2). «Fuera de casa no estamos consiguiendo buenos resultados, nos está costando, incluso el partido al que dimos la vuelta en Pamplona no fuímos capaces de ganarlo. Queremos romper esa dinámica y queremos que sea ya porque en este tipo de campos te juegas el campeonato y no podemos fallar. Vamos obligados porque en las dos salidas anteriores no hemos ganado», comentó Valverde. «No estamos haciendo efectiva la posesión que tenemos fuera de casa. En casa sí se refleja en ocasiones, pero fuera en algunos momentos tenemos que ser más efectivos y contundentes. Tenemos más el balón y se tiene que traducir en ocasiones», reconoció.

En ese punto habló de la alegría del Granada en este inicio de Liga: «El Granada es muy peligroso porque ha cogido la ola buena. Está haciendo un buen arranque de temporada, los recién ascendidos son peligrosos, vienen con entusiasmo, con la inercia positiva del ascenso... Como nos pasó con Osasuna.?Intentan apretarte arriba, con buena dinámica, es fruto de su buen trabajo».

Valverde tiene las bajas por lesión de Dembélé, aunque ya se entrenó con el grupo, Alba y Umtiti. Ansu Fati sigue en la convocatoria, aunque habrá que ver si ya como suplente del tridente Messi, Luis Suárez y Griezmann. Los dos únicos descartes por decisión técnica fueron Aleñá y Wague.

Lanzado

El Granada llega lanzado al partido, con siete puntos de doce posibles, los mismos que el Barça. En casa, donde sólo ha jugado un partido, perdió 0-1 ante el Sevilla, pero contará con el apoyo de una afición que llenará el Nuevo Los Cármenes, incluso las mil plazas de más habilitadas con gradas supletorias. Diego Martínez tiene dos bajas importantes de dos titulares, como el mediapunta Fede Vico, que estará varias semanas de baja al sufrir una rotura parcial de la fascia plantar, y el lateral Joaquín Marín 'Quini', con un esguince de rodilla. También son bajas de larga duración Alex Martínez, el colombiano Neyder Lozano y el camerunés Yan Eteki.

«Estamos en universos diferentes, pero a un partido todo puede pasar. El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo y cuenta con el mejor jugador del mundo y con un excelente entrenador, pero lo más importante en estos partidos es que nosotros estemos en la matrícula de honor, muy acertados, y que el rival no lo esté. Nuestro foco tiene que estar en dar nuestro mejor nivel, en mostrar nuestra esencia e identidad», dijo Diego Martínez.

-Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva, Azeez, Yangel Herrera, Montoro, Antonio Puertas, Machís y Soldado.

FC Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo, Busquets, De Jong, Rakitic, Messi, Suárez y Griezmann.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: Nuevo Los Cármenes

Hora: 21:00 h.

TV: Movistar LaLiga