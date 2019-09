Jornada 6 Celta y Espanyol miden sus necesidades en Balaídos Fran Escribá, entrenador del Celta. / Juan Medina (Reuters) Los gallegos persiguen su segunda victoria en su estadio y los pericos buscan disipar las dudas del inicio de la era David Gallego EFE VIGO Jueves, 26 septiembre 2019, 07:27

Celta de Vigo y Espanyol miden este jueves en la Liga sus necesidades en Balaídos, con los gallegos persiguiendo su segunda victoria en su estadio y los pericos disipar las dudas del inicio de la era David Gallego, en quien se han centrando todas las críticas.

El punto sumado ante el Atlético de Madrid en la anterior jornada no evita que este partido sea de máxima trascendencia para los celestes. El desembolso realizado en la 'Operación Retorno' disparó la exigencia de un equipo al que se le pide luchar por los puestos europeos. Y no sumar los tres puntos ante el Espanyol obligaría al Celta a ganar a Eibar o Athletic para que el futuro de Fran Escribá no se cuestione antes del siguiente parón que vivirá la competición a mediados de octubre.

El técnico celeste medita dar continuidad al once que alineó en el Metropolitano, pese a recuperar al central Jorge Sáenz y al centrocampista Fran Beltrán, que no jugaron ese choque por su expulsión ante el Granada.

De ser así, la línea defensiva sería la formada por Hugo Mallo y Olaza en los laterales, con la dupla Araujo-Aidoo en el centro del eje. Okay Yokuslu, que recuperó la titularidad ante los de Simeone cuatro meses después de caer lesionado, dotaría de músculo a un centro del campo en el que Rafinha, Lobotka y Denis Suárez aportarán la calidad. Aspas, que sigue sin marcar, y Santi Mina parecen indiscutibles en ataque.

Alarmas

El Espanyol examina su capacidad de reacción frente al Celta después de perder contra la Real Sociedad en casa, una derrota que ha encendido las alarmas y ha provocado que el nombre del entrenador, David Gallego, esté bajo los focos.

Desde los despachos de la entidad aseguran que no tomarán ninguna medida drástica. En cualquier caso, el inicio blanquiazul es muy mejorable y toca reconducirlo en Balaídos. Durante esta semana, futbolistas y cuerpo técnico han mantenido varias charlas para reaccionar, mediante la autocrítica.

El vestuario del Espanyol ha detectado varias asignaturas pendientes a solventar contra el Celta. Para empezar, la prioridad es mantener la portería a cero. Otro de los temas a solventar es el inicio en los compromisos, ya que es habitual que empiecen perdiendo en el marcador.

David Gallego, pese a todo, no se plantea cambiar su fórmula futbolística. El entrenador catalán está convencido de que se verá un Espanyol valiente en Balaídos y eso pasa por no renunciar al balón ni tampoco a salir jugando desde atrás. Además de mantener una intensidad desde el primer minuto.

El cuerpo técnico tiene las bajas del lateral derecho Corchia, el delantero Ferreyra y el centrocampista Iturraspe. Por motivos técnicos, tampoco está el medio Granero. El central Naldo vuelve a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción, el extremo Piatti regresa tras una larga lesión y el lateral Pipa es alta.

El balance en las cinco últimas visitas del Espanyol a Balaídos es de tres empates y dos derrotas para los pericos. De todos modos, el único triunfo de esta temporada en la Liga para los blanquiazules llegó en Ipurua, así que nadie descarta dar la sorpresa en el feudo del Celta esta jornada.

-Alineaciones probables:

Celta: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza, Rafinha, Okay, Lobotka, Denis Suárez, Aspas y Mina.

RCD Espanyol: Diego López, Javi López, Naldo, Calero, Pedrosa, Melendo, Roca, Víctor Sánchez, Vargas, Wu Lei y Calleri.

Árbitro: Sánchez Martínez (colegio murciano).

Estadio: Balaidos.

Hora: 20:00 h.

TV: Movistar LaLiga