Jornada 3 Duelo de invictos azulgranas en el Camp Nou Los vigentes campeones no se sienten cómodos frente a equipos recién ascendidos en su estadio P. RÍOS Domingo, 2 septiembre 2018, 01:32

El Barça busca su tercera victoria seguida en este inicio de Liga ante un equipo que en sólo dos jornadas ya se ha ganado la etiqueta de revelación, el Huesca, que ganó en Eibar y empató en Bilbao sin importarle no haber podido jugar todavía en su estadio por las obras en la temporada de su histórico estreno en Primera. Sobre el papel, el campeón vigente no debería pasar apuros ante un recién ascendido, pero el equipo azulgrana tiene muy presentes accidentes en la historia reciente ante rivales similares que se crecieron en el Camp Nou en el arranque del campeonato y aprovecharon el exceso de confianza culé. Fue el caso del Hércules (0-2) en la temporada 2010-11 y del Alavés (1-2) en la 2016-17.

También parece un partido propicio para ver ya en el once inicial a alguno de los cuatro fichajes, Arturo Vidal, Lenglet, Arthur o Malcom, pero Ernesto Valverde se está tomando con tanta calma el inicio de las rotaciones que quizás espere a la semana que se inicie la Liga de Campeones con ese grupo de la muerte que le ha tocado al Barça con Tottenham, PSV e Inter. Él mismo lo insinuó: «Es la tercera jornada aún, no hay partido entre semana. Cuando volvamos del parón el calendario se acelera, con partidos los miércoles, luego la Copa y necesitaremos a toda la plantilla. Ahora no ha habido muchos cambios. ¿Un buen momento la visita del Huesca para hacerlos? Es un partido para ganar, no me planteo otras cosas ni pensar que el rival es asequible, porque ahí es cuando empezamos a perder el partido». Están lesionados Denis Suárez, Sergi Samper y Aleñá, mientras que se han quedado fuera de la lista a Vermaelen y Rafinha.

Históricamente el Barcelona no se siente a gusto en casa frente a rivales recién ascendidos

Aunque con retraso por un descuido en la jornada inaugural, los franceses Umtiti y Dembélé tendrán su homenaje en los prolegómenos como campeones del mundo. El extremo, autor del gol de la victoria en Valladolid, es una de las esperanzas en un Barça en el que Luis Suárez necesita romper su mala racha antes de que comiencen el ruido de fondo en la grada por su aparente baja forma.

Valverde apuntó sobre el rival que «aún es pronto para analizar si el Huesca ha cambiado mucho respecto al año pasado, pero juega con ese entusiasmo de los recién ascendidos. Llega imbatido y ha jugado en dos campos exigentes como Ipurúa y San Mamés. Ha jugado bien, intenso, tiene delanteros que se mueven bien, medios que llegan desde segunda línea y van a venir aquí a jugársela. Van a venir sin miedo, a plantar cara, sin renunciar a la sorpresa. Debemos tener cuidado, tenemos además alguna mala experiencia reciente con recién ascendidos».

El Camp Nou puede registrar una buena entrada en uno de los pocos encuentros con horario familiar del curso

El Huesca, con Leo Franco en el banquillo, no descarta nada y viaja con tanta humildad como desparpajo. El técnico argentino esconde sus cartas y ha dirigido todos los entrenamientos a puerta cerrada, aunque seguramente reforzará su defensa ante el campeón de Liga y en el Camp Nou. Eso sí, no se obsesiona con Messi: «Si acumulas jugadores a su lado dejas a otros libres. Hay que estar atentos y el jugador que esté cerca, que lo marque. Debemos ser realistas y reconocer nuestras virtudes y ver dónde les podemos hacer daño, pero reitero que tenemos nuestras armas». Así para contener el ataque de los de Ernesto Valverde, Leo Franco se plantea juntar la línea defensiva y la media y tener más consistencia con la presencia de una tripleta de centrales por lo que Rubén Semedo ya podría jugar de salida. El Huesca tiene disponible a todos sus jugadores, sin ningún lesionado, y con el regreso de Carlos Akapo, que ya ha cumplido los dos partidos de sanción que arrastraba de la pasada temporada.

Barcelona y Huesca solo se han enfrentado en una ocasión en toda la historia y fue en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (temporada 2014-15), en dos partidos resueltos por goleada para los catalanes: 0-4 en el Alcoraz y 8-1 en el Camp Nou. Eran otros tiempos. Este Huesca se atreve con todo.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti o Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal o Rakitic, Coutinho; Dembélé, Messi y Suárez.

Huesca: Werner; Miramón, Pulido, Etxeita, Luisinho; Semedo, Musto, Melero, Gallar; Cucho Hernández y Longo.

Árbitro: Melero López (Andaluz)

Estadio: Camp Nou.

Hora: 18:30

TV: BeinSports