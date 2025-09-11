El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aymeric Laporte, durante un partido con su antiguo club. Reuters

La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic

El jefe de la Cámara de Disputas da la razón al club rojiblanco y le otorga el visto bueno a contar desde ahora con el central internacional

Javier Ortiz de Lazcano

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:13

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 31 años) ha cumplido su sueño. Ocho años y medio después de irse, vuelve al Athletic. El jefe de la Cámara ... de Disputas de la organización, el abogado neerlandés Fracs de Weger, acaba de dictaminar que el central internacional debe ser inscrito como jugador del club de San Mamés, según ha comunicado el Athletic y el propio jugador.

