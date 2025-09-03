El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aymeric Laporte, en un partido con el Al Nassr Reuters

La FIFA rechaza la inscripción de Laporte

El Athletic confirma la decisión del organismo que deja sin jugar al central hasta enero a la espera del recurso del club

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:31

La FIFA ha rechazado la inscripción de Aymeric Laporte, según ha adelantado EL CORREO tras consultar con fuentes federativas. La causa es que el Al- ... Nassr no envió su documentación a tiempo. Media hora después, el propio Athletic ha confirmado la noticia y ha adelantado que tiene la opción de recurrir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  4. 4

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  5. 5 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  8. 8 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»
  9. 9 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  10. 10

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La FIFA rechaza la inscripción de Laporte

La FIFA rechaza la inscripción de Laporte