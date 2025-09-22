Gavi pasará por quirófano y Fermín estará tres semanas de baja El centrocampista sevillano del Barça se someterá a una artroscopia, mientras que el onubense sufre una lesión muscular que le hará perderse el duelo de Champions ante el PSG

David Hernández Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:39 | Actualizado 14:46h.

La rodilla derecha de Gavi sigue dando problemas y le mantendrá más tiempo fuera de los terrenos de juego. Tras lesionarse en el entrenamiento del Barça el pasado 29 de agosto, en una acción sin mayor riesgo, el jugador esperó a ver la evolución de sus molestias, pero el progreso no fue el adecuado. Esto ha propiciado un acuerdo entre el club y el jugador para que pase por quirófano y se someta a un artroscopia. Esta intervención consiste en la inducción de una cámara dentro de la articulación, acompañada de incisiones para limpiar y reparar el tejido del menisco.

Gavi estuvo diez meses de baja tras romperse el ligamento cruzado anterior de esa rodilla y al parecer la zona sigue siendo algo frágil, ya que solo disputó 66 minutos esta temporada. Esta operación tendrá un plazo de recuperación bastante más rápido, al no tratarse de una cirugía mayor, pero el club azulgrana esperará a conocer el resultado de la intervención para establecer un periodo de baja definitivo. En cualquier caso, como mínimo estará ausente seis semanas y por ambas partes no habrá demasiada prisa. El objetivo es fortalecer a un futbolista que todavía tiene 21 años y muchas alternativas en su posición.

El centro del campo del Barça pierde también a Fermín, que estará unas tres semanas de baja y no podrá participar en el duelo de Champions contra el PSG. La lesión ocurrió en la última jugada del encuentro del domingo ante el Getafe. Con todo el pescado vendido, Fermín se tiró al suelo y se retiró del campo entre lágrimas y cojeando una vez acabó el partido. La lesión es en el psoas ilíaco izquierdo, entre el abdomen y la ingle. Aunque el tema muscular sea más leve que el óseo de su compañero, Fermín tendrá que hacer una recuperación cuidadosa también, ya que las recaídas musculares de esa zona suelen ser frecuentes. Este contratiempo es duro para un jugador que estaba en buena forma y que era importante para Hansi Flick.

Las bajas de ambos jugadores se suman a las de Alejandro Balde y Lamine Yamal. Ya son cuatro los futbolistas importantes que no estarán disponibles para el técnico alemán, en un tramo inicial de temporada sobrecargado de partidos. El factor común es la juventud de todos los jugadores, canteranos del Barça, que todavía necesitan un punto físico más para mantenerse sanos en una élite cada vez más exigente. No es la primera lesión que sufren estos futbolistas y la única buena noticia para Flick es el buen momento del equipo, a pesar de tener ausencias de categoría.