El increíble viaje de Enric Gallego

Gallego y Mágico, una relación especial

Un dúo perfecto. Así se puede percibir la relación entre agente y futbolista. Ambos protagonistas tienen una conexión especial. «Ha sido siempre un tío muy constante, se deja el alma en cada balón que disputa y esto le da un plus que otros jugadores no tienen», afirma de forma tajante su representante. Además, dibuja un retrato del futbolista que deja ver su rasgo competitivo. «Cuando él veía que el Huesca se iba a Segunda, él quería mantener al equipo en la categoría como fuera, asumía toda la responsabilidad». Asimismo, Mágico afirma que a este tipo de jugadores de este nivel, no cobra ni una comisión ni al jugador ni a los clubes, factor que hoy es raro de ver en el fútbol actual. Ante tal decisión, Javier Díaz Pons (Mágico) valora la gratitud de Gallego. «Él es un tío muy agradecido y cada diciembre, me hace algún regalo y mira que no tiene porque hacerlo», dice entre risas.

Por otro lado, el ariete catalán va coincidir con un jugador en el Getafe que puede decirse que han tenido vidas paralelas como Jaime Mata. De hecho, han sido rivales en Tercera y Segunda División B. Hasta hace unos años, el madrileño era 'uno más' y su gran año en el Valladolid en la temporada 2017/2018, consiguiendo el 'Pichichi', le permitió dar el salto al Getafe y debutar con la selección española de Luis Enrique. «Es un privilegio jugar con él por todo lo que ha conseguido. También ha visto el otro fútbol y lógicamente por eso empatizaremos», afirma Gallego. Parece que llegar al combinado nacional sería poner la guinda al pastel. «Soñar es gratis pero lo que pienso es que debo darlo todo en el Getafe aportando goles y mi esfuerzo. Se que hay una posibilidad entre mil, pero no soy el más indicado para pensar que no se pueda, quién me diría a mí que estaría donde estoy ahora».