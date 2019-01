Real Madrid Sergio Ramos y Keylor Navas quieren que el Bernabéu sea una caldera Keylor Navas y Sergio Ramos, juntos en un encuentro del Real Madrid. / REUTERS El capitán del Real Madrid y el portero costarriscense son conscientes de la situación en la que se encuentra el club madridista y esperan que la victoria ante el Leganés sea un punto de inflexión ICIAR MUÑOZ Madrid Jueves, 10 enero 2019, 18:42

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y Keylor Navas, portero del club madridista, vivieron un jueves de traje, corbata y galardones. El primero ha recibido el Premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid al mejor deportista masculino de la región y el segundo el Trofeo Comunidad Iberoamericana, dentro de los Premios Nacionales del Deporte 2017. Ambos han comentado cómo se encuentra el Real Madrid esta temporada y tienen claro que el equipo, en un momento delicado de juego y también de resultados, necesita más que nunca el apoyo de la afición para recuperar el tono de las pasadas campañas.

Keylor Navas es consciente de la poca afluencia de público al estadio en los últimos duelos, frente al Leganés se tocó fondo con apenas algo más de 44.000 espectadores, y dijo que en la plantilla son conscientes de que «a la afición le gusta que salgamos a los partidos a ganar y jugando bien. Lamentablemente, algunos partidos no nos han salido de esa manera, ojalá la gente vuelva al estadio porque nosotros tenemos todas las ganas de sudar la camiseta, que la sentimos, y queremos salir adelante para levantar títulos al final de la temporada».

Mientras Sergio Ramos espera que «esto (la victoria en Copa del Rey ante el Leganés por 3-0), sirva de punto de partida para conseguir buenos resultados». Además, llama a la «tranquilidad de todo el mundo, para conseguir fusionarnos con el Santiago Bernabéu».

El andaluz ha admitido que siempre «hemos sido uno a la hora de ir al frente, y eso debemos volver a recuperarlo para hacernos fuertes en nuestro propio campo y que no haya momentos de silencio, porque en el Madrid el hecho de empatar dos partidos equivale a una crisis». Por su parte, Keylor Navas también ha hablado de los resultados que está obteniendo el Real Madrid esta temporada. «Estamos bien. Todos mis compañeros creen en su talento. Los resultados no son los que queríamos, pero las ganas de esforzarnos y estar unidos no la hemos perdido. Todavía falta mucha Liga. Está cuesta arriba, pero el equipo tiene con lo que salir adelante».

Con respecto a la reunión que convocó el capitán madridista con el resto de la plantilla el pasado lunes en Valdebebas, Sergio Ramos ha querido restar importancia, y ha afirmado que cuando hay «un problema dentro de tu casa o dentro de tu familia lo normal y necesario es hablar»

El futuro de Keylor

Por otro lado, el costarricense ha querido hablar sobre su situación en el Real Madrid y ha recalcado que «el día que no piense que no puedo ser titular me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar y rendir». « Al final son decisiones que toman los entrenadores. No estoy jugando lo que quisiera, pero cuando salga a la cancha creo que estoy rindiendo bien y esto se tiene que valorar», ha dicho el portero costarricense por su suplencia en el equipo de Solari.

El portero dice verse muchos años en el Madrid. «En el futuro nadie lo sabe, como la vida, pero trato de vivir el presente y mi presente es el Real Madrid y lo voy a seguir dando todo». En cuanto a la baja de Courtois por lesión ha dicho que «hay que esperar, no sabemos lo que va a pasar; eso solo lo sabe el entrenador. Yo estoy al 100 por 100 y a disposición del entrenador y del equipo. Sobre todo dentro del vestuario que hay que estar unidos».

