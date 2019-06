Calendario LaLiga evita pelear y acepta la nueva Copa y Supercopa Luis Rubiales y Javier Tebas, en una imagen de archivo / EFE Acepta el formato de competición propuesto por la Federación, que no puso problemas a cambiar un miércoles del calendario, y retirará las denuncias RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 25 junio 2019, 15:24

La relación entre Federación Española de Fútbol y LaLiga mejora. Era complicado que fuera a peor, en honor a la verdad. En la reunión propuesta en el CSD: la patronal retirará las denuncias hechas en la Audiencia Nacional por el cambio de formato en Copa del Rey y Supercopa (en formato 'final four') en enero de 2020. Ya se habían desestimado, según la FEF, las medidas cautelares solicitadas por el Valencia, que se sentía agrabiado. Por tanto, el próximo 4 de julio a las 13 horas se podrá sortear el calendario sin problema.

Esta decisión de LaLiga acerca decisivamente la firma de una prórroga en el convenio de coordinación que regula las relaciones entre ambos que debería ser oficial el 30 de junio, cuando finaliza el anterior.

Así, todo apunta a que habrá al menos un acuerdo de mínimos para poder ampliarlo por cuatro años más. Un avance similar al conocido en la Asamblea de la FEF, cuando Luis Rubiales anunció que aceptaban cambiar una fecha del calendario (el miércoles 4 de diciembre por el miércoles 13 de mayo).

Eso sí, Javier Tebas había anunciado ya el pasado miércoles que los partidos de los lunes y los viernes siguen provocando desacuerdos entre ambos por lo que en principio quedarán fuera del citado convenio que sí incluirá el naming y el balón que seguirán siendo gestionados por LaLiga como hasta ahora.

Ese día, en el foro que habló de los proyectos del futuro, a Tebas le preguntaron por su relación con la Federación y no ocultó que estaba «más cómodo» con Ángel Maria Villar porque «peleó por el real decreto pidiendo lo que consideraba que era suyo» después «respetó» lo firmado, «algo que ahora no pasa. No puede ser que pretendan tener competencias que son de la Liga», afirmó aunque se espera que en reuniones previstas para esta semana pueda avanzarse en este asunto.