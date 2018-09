Jornada 7 Lopetegui: «La dinámica es buena» Julen Lopetegui, durante la rueda de prensa. / Rodrigo Jiménez (Efe) «El equipo está motivado, con muchas ganas de ganar la Liga», remarca el vasco que, la víspera del derbi con el Atlético, pasa página tras la derrota ante el Sevilla ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 28 septiembre 2018, 14:00

Julen Lopetegui trató de lanzar un mensaje de calma al madridismo pese a la contundente derrota sufrida el miércoles ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. «La dinámica del equipo es buena y va a seguir creciendo y compitiendo», remarcó el guipuzcoano la víspera del derbi ante el Atlético en el Santiago Bernabéu. Un duelo al que los blancos llegan ya con urgencias. La mala imagen dada ante los hispalenses ha escocido mucho y además se perdió la oportunidad de encarar al cuadro rojiblanco como líder en solitario.

Un desempeño que ha puesto el foco en los futbolistas y en el propio técnico, que no se mostró sin embargo preocupado, sabedor por contra de que las campañas son muy largas y que en ellas puede haber altibajos. «En el fútbol todo va muy rápido. Las victorias y las derrotas hay que dejarlas rápidamente atrás», defendió el vasco, que subrayó que la visita del Atlético plantea «un partido precioso» y «un reto grande» para el que sus pupilos tienen que estar «centrados y preparados».

No quiso incidir demasiado Lopetegui en las lecturas que dejó el choque del Sánchez-Pizjuán. Eso, remarcó, se queda de puertas adentro. «Las conclusiones que sacamos son para nosotros, no sólo cuando perdemos, cuando ganamos también lo hacemos», dijo. Reconoció, eso sí, que hay aspectos a mejorar. «De cara a un derbi todo es importante. Un derbi tiene un componente emocional y tenemos que llegar preparados a todos los niveles: emocionales y futbolísticos», enfatizó.

Apeló Lopetegui a las ganas de sus futbolistas para pasar página tras el fiasco en Sevilla, sin atribuir importancia al hecho de que el Atlético haya contado con un día más de descanso -jugó el martes ante el Huesca- que sus jugadores para afrontar el duelo. «Lo del día menos ni lo tengo en cuenta. La energía está por encima de ese dato. La motivación, las ganas tienen que pasar por encima de todas esas circunstancias». Sobre el rendimiento, señaló que «el equipo lleva una buena línea» y se mostró convencido de que el sábado dará «una muy buena versión».

Competir además de jugar

La derrota ante el Sevilla ha hecho aflorar viejos fantasmas. Una semana después de exhibirse en la Champions ante la Roma, el Real Madrid ofreció su rostro más pobre, lo que ha despertado el temor de que, como ocurriese el año anterior, a los blancos les motive menos la Liga que su competición fetiche. Lopetegui no lo ve así. «La realidad no es esa. El equipo está motivado, con muchas ganas de ganar la Liga, muy bien clasificado para poderlo hacer. Somos candidatos a ese título que queremos. Va a ser una Liga larga y hay que estar preparados para ese viaje tan largo», incidió.

Insistió el técnico de Asteasu en que sus futbolistas están bien y no considera que el hecho de recibir al eterno rival de la capital tras un varapalo como el que sufrieron en Nervión represente un examen especial. «Cuando uno lleva este escudo, cada partido es especial, y mañana no es una excepción», resaltó. «No hay motivos para no sonreír», insistió Lopetegui, que reseñó que tras una derrota lo que hay que hacer es «pensar en el día siguiente y levantarse». «Estamos centrados en un partido, bonito, atractivo y exigente como es un derbi», agregó.

Aventuró el preparador que el del sábado será «un partido equilibrado, muy exigente, duro, donde hay que competir además de jugar», seguro de que sus pupilos están preparados para medirse con «un gran rival y con un equipo asentado en la máxima exigencia, con grandísimos jugadores».

El vasco hizo una lectura positiva de lo que va de campaña. «Estoy contento con el rendimiento del equipo, más allá de que en una Liga tienes momentos mejores o peores, como todos los equipos», manifestó, indicando a continuación que «la dinámica de trabajo, de actitud, de predisposición y de trabajo» es buena. Y no se mostró preocupado por la falta de gol, pese a que el Real Madrid ha bajado su promedio respecto a temporadas precedentes. «El equipo ha generado muchas situaciones, incluso en el último partido, y así lo seguiremos haciendo. El Real Madrid será un equipo goleador siempre», remachó.