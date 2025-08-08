La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick

Iñigo Martínez se marcha al Al Nassr. El defensa vizcaíno pone rumbo a Arabia Saudí y lo hace sin dejar un solo euro en las ... arcas del Barcelona. El central llegó a un acuerdo el pasado verano por el cual se marcharía con la carta de libertad si este verano llegaba una oferta importante para sus intereses procedente de ese país y así ha sido. Su adiós libera 14 millones de euros de la masa salarial, pero sigue sin resolver el problema que los culés tienen con las inscripciones al no llegar a la regla 1-1.

Ha sido una operación relámpago en la que ha habido poco que valorar por parte del Barça. Ya el pasado verano surgió una posibilidad similar para el central de Ondarroa. Un club saudí pagaba cinco millones de euros por su traspaso, pero decidió quedarse en el club culé con la condición de que si este año llegaba una propuesta similar el club no pondría impedimentos.

Ese pacto de caballeros se ha respetado y ahora ha sido el Al Nassr, que está haciendo un proyecto fuerte para rodear mejor a Cristiano Ronaldo, el que ha apostado por el central vasco. Firmará hasta 2027, pero se guardará una cláusula de escape para poder rescindir su contrato después del primer año en caso de que no logre aclimatarse a una cultura muy diferente a la que hasta ahora ha vivido.

Iñigo Martínez se marcha del Barça y se junta con Cristiano y Joao Félix después de dos temporadas en las que ha ido de menos a más. El pasado curso logró dejar atrás los problemas físicos que marcaron sus inicios en el club azulgrana y se asentó en la zaga junto a Cubarsí, con el que formó una dupla inamovible para Hansi Flick. Jugó 46 partidos y contribuyó a que el Barça cuajara una gran temporada con la consecución de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, los tres títulos que adornan sus vitrinas junto a la Supercopa de España que conquistó con el Athletic en 2021.

La salida de Iñigo Martínez deja al Barcelona con una zaga plagada de interrogantes. El vizcaíno era una pieza fundamental para Flick y, sobre todo, el central que mejor se amoldaba al perfil zurdo. Sin él, el técnico alemán se queda con Cubarsí, que portará el dorsal 5, Araujo, Christensen, Eric García.

El uruguayo deberá dar un paso al frente y volver a ser ese jugador con proyección que fue en sus inicios, el danés tendrá que convencer a Flick después de negarse a salir y el ex del Girona podría volver a ser defensa central, una posición en la que últimamente ha jugado menos minutos por las necesidades que el equipo tenía en el lateral derecho y en el puesto de pivote.

Con estos cuatro centrales en nómina, la posibilidad de recuperar al lateral Jules Koundé para esa demarcación y lo que pueda aparecer desde el filial en esa posición, el Barça no se plantea ahora mismo la posibilidad de acudir al mercado y lograr nuevos refuerzos para la zaga, a no ser que aparezca una oportunidad importante.

La prioridad del club en estos momentos es llevar a cabo lo antes posible las inscripciones de los nuevos fichajes y optimizar una plantilla que sigue teniendo dos jugadores por posición dado que Héctor Fort puede ser el suplente de Koundé y Eric García el cuarto central.

Las cuentas siguen sin salir

La salida de Iñigo Martínez, no obstante, sigue sin solucionar el problema de las inscripciones. El Barça podrá destinar parte de esos 14 millones de euros al registro en LaLiga de otros jugadores, pero no podrá hacerlo de inmediato, ya que la entidad culé no se encuentra todavía en la regla 1-1. Solo podrá utilizar un 50% y no sería suficiente para la amortización anual de los 25 millones de euros que pagaron por el traspaso por Joan García y tampoco para el salario de un Rashford que está por encima del dinero que el Barça tiene ahora disponible.

La marcha de Iñigo sí que sería suficiente para inscribir a jugadores con una ficha menor y que todavía no están inscritos como Gerard Martín o Roony Bardghji, dos jugadores que también están a la espera de que al Barça le cuadren un año más todas las celdas del excel.