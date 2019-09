Primera Messi: «No sé si el Barça hizo todo lo posible para el regreso de Neymar» Leo Messi, capitán del Barcelona. / Efe El argentino desmiente ser el que manda en el Barcleona y asegura que «nunca dijimos que había que ficharlo, no impusimos nada» P. RÍOS Barcelona Jueves, 12 septiembre 2019, 10:55

Mucho se ha hablado este verano sobre la posible llegada de Neymar al Barcelona, pero ha sido ahora cuando Leo Messi, capitán y santo y seña del conjunto azulgrana ha querido hablar sobre el brasileño. «Me hubiese encantado que viniese Neymar», señaló el argentino en una entrevista al diario Sport. «Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil», confesó Messi sobre el fichaje fallido del brasileño. Además, señaló que «a nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo» y reconoció entender «a la gente que estaba en contra. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva».

«Neymar tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas»

Messi desveló además que Neymar «tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas». Sobre la negociación fallida, el argentino señaló que «no sé lo que pasaba dentro de la directiva. Sé lo que hablaba con Ney, lo que me contaba él de cómo iban las cosas». Además, quiso desmentir que desde la plantilla se exigiera el retorno de Neymar: «Nunca dijimos que había que ficharlo. No impusimos nada. Dábamos nuestra opinión de la misma manera que pasó con Griezmann o de otros jugadores que han venido y otros que no han llegado a venir».

Su futuro

El argentino, que tiene contrato hasta junio de 2020, dejó entrever que no piensa cambiar de aires, aunque también aclaró que quiere seguir para ganar títulos. «Esta es mi casa y no quiero irme. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador». Unas palabras que podían dejar en evidencia la confianza que tiene en la actual plantilla, algo que enseguida desmiente: «No estoy decepcionado. Tenemos una plantilla espectacular, que puede optar a todo, también sin 'Ney'».

«Dicen que pongo los jugadores o los técnicos o que lo hace mi papá. Es algo normal que me pasa. No le doy más importancia»

Por último, quiso desmentir su supuesto poder en el Barcelona. «Obvio que no mando. También me pasa con la selección», señala. «. No le doy más importancia. Yo sé cuál es la realidad, mi función y no entro a valorar estas cosas. Soy un jugador más».