Jornada 30 Simeone: «Solo no competimos bien un partido en 7 años» El argentino no entiende tanta crítica al equipo e ironizó sobre el 1-0 de Godín que llegó gracias al VAR: «Pensé que no nos daban el gol; estamos acostumbrados» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 2 abril 2019, 22:34

La victoria ante el Girona devolvió la sonrisa al Atlético, que sueña con la Liga después de despedirse del sueño de la final de la Champions League en el Metropolitano. La eliminación ante la Juventus aún sigue presente y eso, a veces, molesta tanto a Diego Pablo Simeone como a los jugadores. El argentino consideró que tras un inicio igualado, «a partir de los cambios el equipo tuvo más presencia ofensiva» y mereció la victoria. «Hicimos un buen primer tiempo, con situaciones de gol, tuvimos peligro. El segundo tiempo empezaron mejor, y a partir de los cambios mejoramos».

«Si la temporada está tirada con un Atlético de Madrid peleando por acercarse al Barcelona, peleando por poder quedar segundo en una Liga donde reinan desde hace diez años Real Madrid y Barcelona, a mí me sorprende. Sinceramente, me sorprende», enfatizó el técnico, que enfoca a la pelea por el liderato de la Liga con el club azulgrana. «Miro siempre para adelante (en la clasificación) y no me muevo de ahí», remarcó el entrenador, cuando fue preguntado por la segunda posición que ocupa actualmente en la clasificación. «Más allá del resultado que tenga el Barcelona hoy, tenemos como objetivo terminar todos los años lo más arriba posible. Intentaremos hacer lo que tenemos que hacer, que es intentar ganar, claro».

«Si la temporada está tirada con un Atlético de Madrid peleando por acercarse al Barcelona, peleando por poder quedar segundo en una Liga donde reinan desde hace diez años Real Madrid y Barcelona, a mí me sorprende. Sinceramente, me sorprende» SIMEONE

El gol de Godín fue clave para para poder llegar con opciones al Camp Nou. «Yo pensé sinceramente que no lo iban a cobrar. Estamos acostumbrados a que los goles que hacemos en estas situaciones no nos los den. Necesitamos ganar al Barcelona para aspirar al título», insistó. «Hay que esperar al partido, con tantos puntos de partida la situación es compleja, pero hasta el final tenemos que pelear y para eso hay que seguir ganando».

A su juicio el Atlético crece tras dos victorias ligueras consecutivas. «Después del golpe de Turín fue duro y es duro porque teníamos mucha ilusiones en la Champions, pero llevan siete años compitiendo muy bien. Sólo un partido no competimos bien. No queremos cambiar y no vamos a cambiar», avisó un Cholo que recordó que «Oblak y Antoine Griezmann son de los mejores del mundo en sus posiciones».

Loas a Griezmann

Se detuvo en el francés, que rompió una racha de siete encuentros consecutivos sin marcar. «Puede pasar que un futbolista que hace siempre goles tenga una etapa donde no pueda marcar. Es importante para él y para el equipo volver a encontrarse con el gol, aparte de la calidad con la que terminó definiendo. Creo que habla por sí solo el futbolista que es. Siguió con la misma tranquilidad de siempre insistiendo», destacó antes de recordar la necesidad de que todos los atléticos estén unidos. «Lo importante es que estemos todos juntos. Yo desde que llegué al club, ya sea de jugador o entrenador, entendía que la fortaleza del Atlético de Madrid son las cuatro patas firmes. Si hay alguna pata débil hay que buscar que vuelvan a estar firmes todas».

Eusebio: «Nos faltó algo más de determinación para ir a por el gol» Eusebio, técnico del Girona, analizó la derrota de su equipo ante el Atlético y aunque dijo que sus hombres fueron «sido fieles a lo que queríamos hacer» lamentó el rendimiento del equipo en el Metropolitano. «En un momento del partido nos hemos visto fuertes, pero nos faltó algo más de determinación para ir a por el gol. Quizá a mí, desde el banquillo, me faltó hacer algo para mandar ese mensaje al equipo. Del principio hasta el final hemos sido fieles a lo que queríamos hacer y ser en el partido. Al equipo le faltó decisión para ir a por la portería contraria, pero ha mejorado lo que yo quería. El Atlético ha dado un paso adelante y ha llegado el premio. Nos ha faltado ese punto de determinación para sacar algo de aquí», dijo antes de polemizar sobre el 1-0 que llegó tras la consulta de Iglesias Villanueva al VAR. «Han concedido gol y ya está. Era una fase del partido donde veíamos que no pasábamos apuros y podíamos tener premio al trabajo que habíamos hecho. Debíamos hacer algo diferente para llegar con más claridad en los metros finales. No acabábamos de generar para estar más cerca de, al menos, empatar el partido», dijo sobre el momento en el que algunos de sus jugadores protestaron un posible penalti de Oblak. «Hemos ido a intentar empatar el partido. Ese espíritu es el que quiero. No he visto esa jugada. Está todo muy igualado, y queremos conseguir los próximos tres puntos»

Por su parte, Diego Godín, autor del primer tanto del Atlético de Madrid analizó la victoria rojiblanca sobre el mismo césped. «Estamos contentos por haber ganado a un rival difícil y por haber conseguido otra victoria. Sabíamos que iba a ser complicado. Ganamos que es lo que queríamos. Era un partido difícil por la trayectoria de las últimas semanas», dijo antes de hablar de su gol, el segundo que llega gracias al videoarbitraje. «Estoy contento de poder ayudar al equipo, por suerte con un gol para abrir el marcador que estaba complicado. Es feo porque no puedes festejarlo en el momento. Está para hacer justicia, a veces se pueden equivocar y hoy cayó a nuestro favor».

Por último, el capitán analizó la inminente visita al Camp Nou, en lo que puede considerarse una final por el título liguero. No es la misma situación que 2014 eso sí cuando los rojiblancos dependían de sí mismos en la jornada final. «Nosotros lo tenemos bien claro de que pensamos en cada partido como si fuese una final. Depende de ganar nuestro partido, si no ganamos nuestro partido es difícil recortar. Vamos a ir con todas y a intentar ganar».

«Pelear por el subcampeonato o el tercer puesto no es un objetivo. Eso no es el ADN del Atlético. Hay que ser ambiciosos y pelear por todo» RODRIGO HERNÁNDEZ

En esa misma línea se manifestaron Rodrigo, Arias y Giménez. «Las experiencias anteriores nos sirvieron para ganar hoy. Hasta que tengamos oportunidades matemáticas lo vamos a intentar», avisó el central uruguayo mientras que el centrocampista internacional español insistió que «pelear por el subcampeonato o el tercer puesto no es un objetivo. Eso no es el ADN del Atlético. Hay que ser ambiciosos y pelear por todo». El lateral colombiano, el único amonestado del encuentro, recuerda que «aunque está complicado vamos a intentarlo primero y después ya se verá hasta donde llegamos».