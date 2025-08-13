El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid. EP
Liga 2025-26

Una revolución para recuperar el esplendor perdido

El cambio de guardia en el banquillo y los cuatro fichajes acometidos por el Real Madrid deben devolver la grandeza a un equipo que afronta la Liga con la necesidad de reivindicarse

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:26

Cuando ha transcurrido poco más de un mes desde que echase el telón a una temporada extenuante cayendo derrotado por el PSG en semifinales del ... Mundial de Clubes, el Real Madrid vuelve a la acción para iniciar un curso que debe suponer el resurgimiento de un gigante herido. La sucesión de decepciones cosechadas a lo largo de una campaña en la que cedió el trono en la Liga y en la Champions enterraron la segunda etapa de Carlo Ancelotti en Chamartín y trajeron de regreso a la 'casa blanca' a Xabi Alonso. El tolosarra, a quien 16 años atrás recurrió Florentino Pérez para convertirlo en el elegante metrónomo de una escuadra que acabaría levantando la ansiada Décima, vuelve a ser el escogido para ejercer esta vez como arquitecto desde el banquillo de la edificación de una nueva era en la que se busca devolver el esplendor perdido a un equipo que se ha visto remodelado a fondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  2. 2

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  3. 3 Asturias eleva la alerta, pide la ayuda de la UME y vigila los incendios de León
  4. 4 Bonnie Tyler conquista Poniente
  5. 5

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  6. 6 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  7. 7

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  8. 8

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  9. 9 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  10. 10 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una revolución para recuperar el esplendor perdido

Una revolución para recuperar el esplendor perdido