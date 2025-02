Morata certifica a medias la reacción del Atlético

Amador Gómez Madrid Sábado, 2 de noviembre 2019, 00:11 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

El «vertiginoso» Sevilla de Julen Lopetegui, como lo califica Diego Pablo Simeone, pone este sábado a prueba la irregularidad del Atlético de Madrid, que a domicilio sólo ha podido sumar ocho de los quince puntos que ha disputado y, como equipo menos goleado de la Liga y alternativa al título, afronta una verdadera prueba de fuego en el Sánchez Pizjuán para calibrar sus aspiraciones después de haber dado varios pasos atrás. Al Sevilla y al Atlético, a sólo dos puntos del liderato, aunque el Barça tiene un partido menos, se les presenta una buena oportunidad para dar un golpe de autoridad en un campeonato en el que van moviéndose con excesivos altibajos de resultados, los andaluces ya con tres derrotas y los madrileños con cinco empates,. Y el Atlético, con sólo 11 goles a favor en otros tantos encuentros, que han frenado el optimismo inicial de pretemporada y principio de campaña.

En un choque en el que la intensidad se presume clave, el duelo entre el Sevilla y el Atlético enfrenta a dos equipos diferentes tácticamente, aunque ambos apuestan por la solidez defensiva, sobre todo los colchoneros. «El Sevilla ataca muy bien y tiene muchas posibilidades, sobre todo, en los laterales, con Jesús Navas y Reguilón», destacó este viernes Simeone. «La plantilla del Atlético, extraordinaria y una de las cinco mejores que hay en el mundo, está preparada para jugar bien, para defender bien», reconoció por su parte Lopetegui, que al igual que su homólogo en el banquillo visitante, espera «un partido durísimo».

«Como los que propone siempre el Atlético de Madrid», subrayó el entrenador guipuzcoano, que para recibir al cuarto clasificado de la Liga tiene las bajas de los centrales Sergi Gómez y Daniel Carriço y el lateral izquierdo Sergio Escudero. Además, Reguilón continúa con molestias musculares, aunque Lopetegui confía en contar con él para un partido también marcado por el regreso de Nolito al Sánchez Pizjuán, donde al Atlético no le valdrá otro resultado que no sea la victoria, ya que aunque un punto podría ser un buen resultado ante rival y campo tan complicados, los rojiblancos deben sumar de tres en tres, y no de uno en uno, como ya es demasiado habitual.

A su favor juega que, desde la llegada al banquillo de Simeone, el Sevilla sólo ha ganado en una ocasión en la Liga a los rojiblancos, y los andaluces ya han sufrido cuatro derrotas en su estadio en ocho partidos. Sin embargo, con una sola victoria en los últimos cinco encuentros en la competición y lastrado por su sequía goleadora, el Atlético está obligado a dar ya un paso adelante, y a mejorar su rendimiento ofensivo, una vez que Morata se ha reencontrado con la portería y el ataque rojiblanco ha mejorado con Correa, que le ha ganado la partida al apagado Diego Costa y ofrece otras variantes a los de Simeone. Mientras Joao Félix continúa de baja, Diego Costa apunta al banquillo en el Pizjuán.

«Estamos esperando la recuperación de Diego Costa, que lo va a hacer bien y va a volver a estar bien. En este momento Correa aparece como asistente en la fase final del juego y es muy importante para el equipo, y ojalá Morata mantenga esta continuidad que viene ejecutando en los últimos partidos», subrayó Simeone, dando a entender sin tapujos, tras no contar con él hispano-brasileño en el presumible equipo titular en los entrenamientos, que se quedará fuera del once.

Álvaro Morata, que marcó por cuarto partido consecutivo, certificó a medias la reacción del Atlético de Madrid, que estuvo muy contemplativo en una primera parte en la que se adelantó el Sevilla y se vio obligado a dar un paso al frente tras el descanso para evitar la derrota en el Sánchez Pizjuán e intentar ganar, lo que pudo conseguir en el descuento. Morata, que atraviesa su mejor racha como rojiblanco cuando tanto echa en falta los goles el equipo de Diego Pablo Simeone, no fue sin embargo suficiente para el triunfo de los colchoneros, porque aunque el Atlético jugó una buena segunda mitad, en la que fue superior, Diego Costa falló un penalti clave decretado por el VAR en el minuto 70 y no tuvo continuidad.

Vaclík detuvo el lanzamiento del hispano-brasileño en una tarde aciaga de Diego Costa, que fue suplente, saltó al campo después del intermedio y vio cómo el videoarbitraje le anuló también un gol en el 55' por fuera de juego de Correa, autor de otra asistencia, aunque en esta ocasión frustrada por la tecnología. La que quitó y dio, aunque no sirvió para nada desde el punto fatídico, a un Atlético de Madrid de dos caras que se ha malacostumbrado al conservadurismo, hasta que se encienden las alarmas, y a sumar de uno en uno.

En el Pizjuán se vio a remolque el Atlético desde antes de la media hora, cuando el Sevilla, en su primer remate a portería, abrió el marcador a balón parado, ya que la defensa rojiblanca dejó solo al Mudo Vázquez en un peligroso lanzamiento de falta y Oblak, tapado por sus compañeros, tampoco estuvo nada acertado. Anuló durante toda esa primera parte tan táctica el Sevilla al Atlético, con los tres centrales que dispuso Julen Lopetegui, con Gudelj en la zaga, y la intensidad y brega que le puso el equipo blanquirrojo en el medio campo. En ese período la posesión fue del Sevilla y el Atlético, que apostó como le gusta por los contragolpes, apenas tuvo opciones en ataque, pese a los intentos de Lemar y Morata.

Sevilla Vaclík, Jesús Navas, Koundé, Gudelj, Diego Carlos, Reguilón, Vázquez, Banega (Pozo, min. 86), Óliver Torres (Jordán, min. 57), Ocampos y De Jong (Chicharito, min. 77). 1 - 1 Atlético Oblak, Trippier (Arias, min. 46), Felipe, Hermoso, Lodi (Herrera, min. 77) , Koke, Thomas, Saúl, Lemar (Diego Costa, min. 46), Correa y Morata. GOLES: 1-0: min. 28: Vázquez. 1-1: min. 60: Morata.

ÁRBITRO: González González (Castilla y León). Tarjetas amarillas a Lodi, Thomas, Vázquez, Óliver Torres, Jordán, Correa y Gudelj.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 12ª jornada de Liga, disputado en el Sánchez Pizjuán. 39.957 espectadores.

El técnico guipuzcoano del Sevilla quiso blindar atrás a su equipo y le salió redondo en ese primer tiempo en el que el Atlético renunció por completo al balón y no tuvo chispa arriba, con poca elaboración en la medular y sin posibilidades de sorprender para Correa y Morata. Contra la defensa de tres se estrelló entonces el conjunto de Simeone, que aunque el rival era duro y también aspiraba al liderato de la Liga, aunque fuese provisional, casi tiró la primera mitad, fiándolo todo a alguna acción a la contra que culminase con éxito pero que nunca llegó. Fue tras el descanso, cuando Simeone retiró, aparte de a Trippier por motivos físicos, a Lemar para dar entrada a Diego Costa y jugar de nuevo con dos '9', cuando el Atlético despertó y se fue por fin arriba, porque no le quedaba otra.

Llegó entonces una fase de muy buen fútbol, ambicioso, dominador y punzante de los rojiblancos, que se tradujo en principio en un jugadón de Thomas culminado por Koke que casi sacó en la línea de gol Gudelj, protagonista omnipresente. Poco después, también en el mencionado tanto anulado a Diego Costa, en el empate de Morata y en el penalti cometido sobre Koke y malogrado por el hispano-brasileño.

Ese fallo, aunque fuese más mérito de Vaclík, dejó muy tocado al Atlético, que volvió a apagarse en ataque, a ceder la pelota y el terreno, y empezó a pasarlo mal atrás con los córners sevillistas. Sin embargo, al Atlético se le presentó incluso la oportunidad de ganar en el descuento, cuando en el minuto 91 Vaclík le detuvo otro disparo a Diego Costa y, en la línea de gol, cuando se disponía a remachar Morata, Koundé, tras pegarle la pelota en el brazo, retuvo el balón con las piernas, mientras los jugadores visitantes reclamaban penalti. Sin embargo, ahí no entró el VAR en una acción que al menos debía haber sido castigada por el árbitro con libre indirecto.