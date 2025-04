Simeone considera estratégico fichar a Cuti Romero y Álex Baena

Descartado de la lucha final por el título y prácticamente sellada su clasificación para la Champions por decimotercera temporada consecutiva, el derbi del Atlético ante ... el Rayo cabe plantearlo como un plebiscito de la afición colchonera respecto a unos jugadores que dimitieron de la Liga en feudos como Leganés, Getafe o Las Palmas, y también acerca de los planteamientos del Cholo Simeone, con contrato hasta 2027 y reforzado desde la propiedad tras ganarse el derecho a poder elegir cuándo deja el Metropolitano.

Esa reciente derrota en Gran Canaria y, sobre todo, la actitud y el desempeño de los rojiblancos, han hecho mucho más daño que la pérdida de tres puntos. Por mucho que Simeone diga que esa caída se produjo porque el equipo jugó «muy mal» el segundo tiempo, no por «falta de intensidad» o «espíritu», en la previa de este partido ante los franjirrojos el preparador argentino dejó una sentencia inequívoca al subrayar que para el futuro necesitan «gente con carácter y personalidad».

En este sentido y de cara a posibles fichajes, el Cholo insistió en que ya se le conoce de «hace bastante tiempo» y que «está muy claro el perfil de futbolista» que necesitan y que «siempre le ha hecho bien al Atlético de Madrid». «No es de esta etapa mía sino en la historia del club, siempre se ha necesitado gente con carácter, con personalidad, con trabajo, con su pensamiento primero en equipo, no en lo individual. Por suerte, en este camino largo que llevamos, hemos tenido esos futbolistas», apuntó.

«Necesitamos lo que interpretamos bien. Para un entrenador, atravesar 14 años en un mismo club quiere decir que los futbolistas han rendido de una manera extraordinaria. Los entrenadores no somos magos ni adivinos, simplemente buscamos que algo se represente y yo soy un afortunado, he estado 14 años con futbolistas que han representado lo que me gusta del fútbol», sentenció al respecto.

Griezmann, papel secundario

En relación a la actual situación de Griezmann, suplente en Las Palmas y todo apunta que también ante el Rayo, y su posible paso a un papel más secundario si se confirma su continuidad, el Cholo recordó que «con todos los chicos que han atravesado ese camino» han llegado a convivir «muy bien». «Hemos siempre hablado y establecido la necesidad primero del equipo. Y a partir de ahí, todos sentirnos importantes desde el lugar que nos toca ocupar», remarcó.

No salieron nombres propios para el próximo mercado, pero hay sobre todo dos que están encima de la mesa. El primero es el del centrocampista internacional español Álex Baena, joven, con clase y ese carácter que añora Simeone desde tiempos de Godín, Gabi, Raúl García o Diego Costa. Dado su alto precio, ya que en principio el Villarreal no parece dispuesto a venderlo por menos de 50 millones, el Atlético estaría dispuesto a incluir a Roro Riquelme en la operación. Al canterano colchonero le sobra clase, pero este curso ha tenido un papel muy residual por la irrupción de Giuliano Simeone.

Para Simeone también es estratégico el fichaje del expeditivo central Cuti Romero, a sus 27 años consolidado como titular indiscutible en la selección argentina y un tipo que ya ha expresado su deseo de jugar en España para «competir en todas las ligas fuertes». En la agenda también del Real Madrid, el actual jugador del Tottenham, que a priori tampoco baja de esos 50 millones, se podría juntar en el Metropolitano con amigos como De Paul y Julián Álvarez, ya que la continuidad de los también argentinos Nahuel Molina y, sobre todo de Ángel Correa, están en el aire. Si hay buenas ofertas, los dos podrían salir.