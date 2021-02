Jornada 3 Simeone recupera a Joao Félix para la primera bola extra ante el Levante El Atlético juega este miércoles uno de los dos partidos que aún tiene aplazados en feudo de un Levante desgastado por la Copa efe IGNACIO TYLKO Madrid Miércoles, 17 febrero 2021, 08:08

«Es buenísimo contar con él». Así de contento se mostró el Cholo Simeone al conocer este martes que Joao Félix ha superado la covid-19 y podría contar con él para el partido que el líder disputa este miércoles frente al Levante en el Ciutat de València, aplazado desde la segunda jornada de Liga. Una excelente oportunidad para el equipo rojiblanco de asestar un golpe al campeonato si gana y se sitúa con ocho puntos de ventaja sobre el Barça y el Real Madrid y todavía con un partido menos, el que le tiene que enfrentar al Athletic en El Metropolitano y que se suspendió por la histórica nevada caída en la zona centro.

Aunque viene de ganar con sufrimiento al Granada (1-2) el pasado fin de semana, con goles de Correa y un superlativo Marcos Llorente, el sábado vuelve a enfrentarse a los granotas y la semana próxima le espera el viaje a Bucarest para medirse al Chelsea en el primer asalto de octavos de la Champions, Simeone rotará lo mínimo. Y eso que poco a poco va recuperando efectivos. En Los Cármenes ya pudo contar con Mario Hermoso y Yannick Carrasco, tras derrotar ambos al coronavirus, y Giménez ya se ejercita con el grupo tras ser baja en el último encuentro por problemas musculares. El Levante de Paco López, en zona relativamente tranquila y fatigado por la tensión de esa semifinal de Copa ante el Athletic que marcha igualada (1-1) tras el primer asalto en San Mamés, pretende elevar sus prestaciones tras caer el domingo en casa ante Osasuna.

A priori, la diferencia entre ambos contendientes es enorme. Les separan 27 puntos en la clasificación y los valencianos no han sido capaces de ganar a los colchoneros en sus seis últimos enfrentamientos ligueros. Además el equipo de Orriols se quedó sin marcar en cuatro de ellos. Resulta curioso que el Levante haya caído en sus dos últimos encuentros en el Ciutat ante el Atlético después de no haber perdido ninguno de los seis anteriores ante este mismo rival. No se le da nada bien a Paco López el Cholo Simeone, al que nunca ha derrotado. Se han medido cinco veces y en cuatro triunfaron los colchoneros, que tan solo cedieron un empate.

No es tan brillante como hace unos meses, pero el Atlético está firme en su camino hacia el que sería segundo título de Liga con Simeone en el banquillo. Se generaron ciertas dudas con ese empate arrancado en los últimos minutos por el Celta en El Metropolitano, pero se disiparon con la reciente victoria ante el correoso Granada. Dede que cosechó ante el Real Madrid su única derrota de la Liga, le adornan nueve victorias y un empate. Es cierto que le están haciendo más goles al Atlético, hasta cinco en los tres últimos encuentros, pero también anota con suma facilidad, tanta que no requirió del pichichi Luis Suárez para tumbar a los nazaríes. Ha marcado al menos dos goles el Atlético en sus últimos siete encuentros y si lo logra de nuevo alcanzaría su mejor registro desde 1950.

La derrota ante Osasuna fue jarro de agua muy fría para el conjunto levantinista, que podría salir a escena varias rotaciones. Coke Andújar tiene opciones de jugar en el lateral derecho , mientras que Roger Martí, la gran baza granota en ataque y autor de dos goles en sus tres encuentros precedentes ante el Atlético, arrastra molestias en el aductor y seguramente Paco López piense que no conviene arriesgar con lo mucho en juego que hay por delante. Si el delantero de Torrente no llega, su puesto en el once lo ocuparía Dani Gómez, el 'Tiburón' de Alcorcón.