Calendario La justicia decidirá sobre los partidos de los lunes y los viernes
La reunión en el CSD entre LaLiga y la FEF, sin Tebas ni Rubiales, finaliza en apenas una hora sin consenso y sólo sirve para acrecentar las discrepancias entre las partes en conflicto
AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 17 julio 2019, 20:02

La justicia deberá decidir sobre los partidos de Liga de los lunes y los viernes impuestos por la patronal de clubes y rechazados por la Federación Española de Fútbol (FEF), que tras una hora de reunión en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) no llegaron a ningún acuerdo sobre los encuentros programados para ambos días. LaLiga acudirá a los tribunales ordinarios con el objetivo de que sea la justicia la que permita partidos del campeonato lunes y viernes, ya que ha cerrado sus acuerdos con los operadores de televisión y no está dispuesta a que la FEF arruine sus pretensiones, pese a que el organismo que preside Luis Rubiales ha amenazado con no presentar árbitros para dirigir encuentros el primer día de la semana.

De momento, los partidos que están en el aire son el Athletic-Barcelona de la primera jornada de Liga -previsto para el viernes 16 de agosto- y el Betis-Valladolid y el Mallorca-Eibar, que se deberían disputar el lunes 19, según el calendario sorteado por la FEF. También el Granada-Sevilla y el Levante-Villarreal (viernes 23) y el Leganés-Atlético (lunes 16) de la segunda jornada, así como el derbi Athletic-Real Sociedad y el Sevilla-Celta (viernes 30), correspondientes a la tercera jornada de Liga.

Sin consenso entre las partes en conflicto, la infructuosa reunión celebrada en la tarde de este miércoles, sin la presencia de Javier Tebas ni Luis Rubiales, no sirvió más que para acrecentar las diferencias entre LaLiga y la FEF, que, a un mes del inicio de la Liga 2019-2020 no tienen prevista ningún otro encuentro, para que sea la justicia la que determine si es la patronal de clubes la que tiene las competencias sobre los horarios de los partidos y si tiene derecho o no a programar partidos lunes y viernes en contra de la voluntad de FEF. LaLiga defiende que el polémico asunto de los horarios está fuera del convenio de coordinación renovado recientemente entre ambos organismos, por lo que ya tiene decidido acudir a los tribunales.

La FEF, que acusa a LaLiga de no querer negociar, planteó este miércoles a la patronal la posibilidad de que el número de partidos los lunes fueses decreciendo cada temporada, pero LaLiga se negó a estudiar dicha propuesta. La entidad presidida por Javier Tebas no está dispuesta a ceder en los partidos de los lunes y los viernes, pese que la FEF considera que imponer partidos esos días es perjudicial para el fútbol y, en especial, para los aficionados.

Las diferencias ya eran enormes en las horas previas al sorteo de calendario, cuando prolongaron el convenio de coordinación anterior, «un borrador para un principio de acuerdo de mínimos» eliminando algunos puntos para no bloquear la competición.

«Los horarios son los que hay», zanjó este miércoles por la mañana Tebas tras firmar un acuerdo de colaboracion con Deliveroo, que será uno de los patrocinadores oficiales del campeonato de Primera y Segunda División. «La temporada que viene podremos pedir un Deliveroo los lunes y los viernes mientras vemos un partido», insistió el máximo dirigente de la patronal, horas antes de que el CSD acogiese el estéril encuentro entre dirigentes de ambas entidades, con Carlos del Campo (director adjunto a la presidencia de LaLiga) y Andreu Camps (secretario general de la FEF) a la cabeza de ambas entidades.