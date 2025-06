Vuelven a vandalizar el mural de Nico Williams

Vandalizan de nuevo el mural de los hermanos Williams en Barakaldo. Tan solo un día después de que el vizcaíno Carlos López restaurase su ... obra, el rostro de Nico Williams amanece este sábado tachado y con un ofensivo mensaje: «Rata de mierda», según se puede ver en una imagen que circula por redes sociales. La posible marcha del delantero internacional del Athletic al Barça no ha gustado a parte de la afición, que no ha dudado en expresar su descontento.

La madrugada del pasado domingo se produjo el primer ataque a la imagen de Nico se produjo durante la madrugada del pasado domingo, cuando un encapuchado borró su rostro y escribió un contundente mensaje: «Joan edo geratu, errespetua galdu duzu. (Vete o quédate. Has perdido el respeto)». Una semana después han vuelto a echar por tierra los esfuerzos del el autor del mural, quien expresó este viernes a 'El Correo' que le ha costado diez horas de trabajo bajo el sol y cerca de 900 euros de gastos en material recuperar la esencia de la obra. «Estoy satisfecho con el resultado», confesó López, de 53 años y licenciado en Bellas Artes. El club rojiblanco, que ha colaborado en los trabajos y sufragado los gastos, compartió y celebró la restauración de la obra en sus redes.

El ataque a la imagen de Nico se produjo después de que trascendiese que el pequeño de los Williams ha cerrado un acuerdo con el club azulgrana por seis temporadas a cambio de 7-8 millones euros anuales netos. Una operación que ha provocado un choque frontal entre ambos clubes. Por este hecho emitió un comunicado en el que avisaba de que faltar el respeto a Nico «es faltar al respeto al Athletic». Ibaigane defendía también en la nota que el extremo es «uno de los nuestros» y que quienes borraron su rostro en el mural de Barakaldo «no nos representan». «Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara», afeaba poco antes su hermano Iñaki en sus redes sociales.

Carlos López no contaba con dedicar el sábado a borrar estas pintadas. La idea era ampliar la familia durante el fin de semana. «Queremos completarlo para que no solo sea un homenaje a los Williams, también a la plantilla que consiguió levantar la Copa», explicó el autor a este periódico, que tiene la intención de sumar a Muniain y De Marcos, además de los rostros de futbolistas que ya no están en el vestuario como Raúl García o Villalibre. «Cuando acabe va a ser una pieza bastante bonita e interesante», confía.