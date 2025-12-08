El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso, durante el duelo ante el Celta en el Bernabéu. Ana Beltrán / Reuters
Análisis

Xabi Alonso, tocado antes de la visita de Guardiola

La derrota ante el Celta vuelve a situar al técnico guipuzcoano en el ojo del huracán, con un plebiscito frente al Manchester City de consecuencias imprevisibles

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:50

Comenta

Todavía no ha llegado el parón navideño pero en el Real Madrid ya cunde el nerviosismo. Así se las gasta el club de Chamartín, donde ... la exigencia está por encima de casi cualquier nombre. Solo dos victorias en los siete últimos partidos sitúan a Xabi Alonso, que había tomado aire con el triunfo ante el Athletic en San Mamés, otra vez en el ojo del huracán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  4. 4 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  5. 5 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  6. 6 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  7. 7 Muere Inés Illán, la profesora de Latín que hizo de la palabra su refugio y su trinchera
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  9. 9

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual
  10. 10

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Xabi Alonso, tocado antes de la visita de Guardiola

Xabi Alonso, tocado antes de la visita de Guardiola