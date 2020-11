Jornada 10 Zidane critica el calendario: «Es demasiado. Estoy preocupado» El entrenador del Real Madrid clama contra la sucesión de partidos y el estrés que conlleva para unos futbolistas que no tienen tiempo suficiente para recuperarse Zinedine Zidane, en rueda de prensa. / Alejandro García (Efe) ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 20 noviembre 2020, 17:01

Zinedine Zidane criticó el ritmo frenético de competición que impide que los futbolistas tengan el tiempo de descanso requerido para mostrar su mejor nivel sobre el césped. «El calendario es demasiado. Yo pienso en la salud de los jugadores. No paran nunca. Hay muchos equipos que están viviendo lo mismo. Estoy preocupado pero no me voy a meter. Hay gente que hace el calendario, pero estoy preocupado con todos los partidos que tenemos», dijo el técnico del Real Madrid la víspera del duelo que medirá el sábado a su equipo con el Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

Un choque que el Real Madrid tendrá que afrontar con la sensible baja de Sergio Ramos, que cayó lesionado en el encuentro que disputó el martes la selección española frente a Alemania, y con Raphael Varane tocado del hombro a causa de un percance que padeció con el combinado francés ante Suecia el mismo día. «No está al cien por cien porque no entrenó ayer. Tiene un golpe, pero está comprometido con nosotros y quiere jugar. Eso es bueno y veremos cómo vamos a hacer en el partido de mañana», dijo de su compatriota, al que calificó de «intransferible» pese al presunto interés del Manchester United por hacerse con sus servicios para la próxima temporada.

Zidane subrayó que es frustrante ver cómo cada parón de selecciones arroja un nutrido parte de bajas. «Cuando ves que tus jugadores se lesionan es la peor noticia para un entrenador», señaló el marsellés, que expresó su enfado con el calendario en varios momentos de su intervención. «Es importante que los jugadores puedan descansar para dar un buen espectáculo», indicó el preparador del Real Madrid. «La recuperación es muy importante y no tenemos mucha recuperación entre un partido y otro. Tenemos que aguantar. La situación es esta y nosotros vamos a cumplir, pero yo quería hablar hoy de eso y ya está», insistió en otro momento.

No es habitual que Zidane se exprese con tanta contundencia. Pero su sentir coincide con el de casi todos sus colegas, que tienen que afrontar una temporada exigente como nunca con fechas comprimidas por la pandemia pero los mismos torneos de siempre. «Es muy difícil. Va a ser difícil hasta el final. No es que busquemos excusas, es la realidad. Es todo un poco raro. No cambia, el calendario es este, tenemos que jugar los partidos, prepararlos bien e intentar ganar todos los partidos, sabiendo que cada uno es difícil», resumió el francés.

Renovación de Sergio Ramos

Se detuvo en la situación de Sergio Ramos, al que perderá para citas clave como el choque frente al Villarreal o el partido contra el Inter del próximo miércoles en San Siro. «Es nuestro líder, un jugador importante por lo que ha demostrado y está demostrando», dijo del camero. «Es nuestro capitán y lo queremos siempre con nosotros, por lo que es, por lo que transmite. Cuando no está tenemos que jugar con los demás. En cuanto a la situación de su renovación, espero que se arregle rápidamente, por el bien de todos», proclamó cuando se le cuestionó por las negociaciones del central para extender el contrato que vence en junio de 2021.

Se le cuestionó también al preparador del Real Madrid por el estado de forma de Carvajal, Nacho, Militao, Casemiro y Hazard, todos ellos de vuelta tras semanas fuera de la dinámica de grupo, por lesión los dos primeros y a causa del coronavirus los tres últimos. Zidane reconoció que habrá que ir con calma porque llevan tiempo sin competir. «Creo que están preparados», dijo en cualquier caso.

Y despejó balones cuando se le inquirió acerca de si está cansado de que se dude de su trabajo en cuanto su equipo pierde un partido. «Estamos en el Real Madrid, conocemos la situación. Cada vez que jugamos no podemos fallar ni un minuto. Es la realidad. Así ha sido siempre. Es lo que es este club. Pero no pasa nada. Nos preparamos y pensamos solo en el partido de mañana», remarcó.