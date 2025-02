El Lealtad cosecha un empate amargo ante el Numancia

GUILLERMO b Sábado, 27 de febrero 2021 | Actualizado 28/02/2021 10:00h. Comenta Compartir

Lealtad y Numancia firmaron tablas en un partido muy igualado y disputado, pero con pocas ocasiones. Los dos equipos llegaban muy parejos en la clasificación y esto pesó más que las diferencias presupuestarias entre un recién ascendido y un recién descendido. Fue un partido intenso, con fases de buen juego para los dos equipos y el reparto de puntos hace justicia, a pesar de que el gol soriano llegó en una acción controvertida y muy protestada por los jugadores y el público local.

Gayoso fue la principal novedad en el once del Lealtad. El lateral zurdo regresó a los terrenos de juego mes y medio después de su lesión en el Álvarez Rabanal. Dani Sandoval fue el otro cambio que introdujo Clemente en el once respecto al último partido, en detrimento de Gabri Salazar y del sancionado Unai Hernández. Por su parte, Álex Huerta, hizo hasta seis cambios en el once respecto al equipo que perdió (0-2) con la Cultural el pasado miércoles, con vistas al partido que el día 3 jugarán ante el Vetusta en Los Pajaritos.

No hubo dominador claro en los primeros compases, donde los dos equipos salieron con muchas precauciones. El primer error fue del Numancia, en el minuto 8, tras una cesión de un defensa que Ximo Miralles blocó con las manos. El libre indirecto, en el vértice del área pequeña, lo ejecutó Gayoso con un potente zurdazo que repelió la barrera.

Lealtad Bussmann; Miguel Obaya, René Pérez, Jordi Pola, Gayoso; Iriondo; Juan López, Maissa Fall (Gabri Salazar m. 78), Dani Sandoval (Piniella m. 72), Jorge Sáez (Kofi Atta m. 78); Saha (Paul Otia m. 89). 1 - 1 Numancia Ximo Miralles; Lillo (Borja San Emeterio m. 46), Manzanara, Borja López, Corral (Diego Aguirre m. 71); Menudo, Cotán (Asier Benito m. 85), Ronald (Andrés m. 62), José Fran (Moha m. 62); Gabarre y Rubén del Campo. árbitro Fernández Rodríguez. Comité gallego. Amonestó a los locales Maissa, Jordi Pola, Gayoso e Iriondo, y a los visitantes Lillo, Cotán y Corral.

goles 1-0 m. 41 Saha; 1-1 m. 73 Menudo (p.).

incidencias Les Caleyes. Terreno de juego en buen estado. Tarde fría. 180 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 13, que había sido aplazado en su día debido a la incidencia de la Covid-19 en el conjunto soriano.

El Numancia se fue haciendo con el control del partido a medida que avanzaban los minutos. Los sorianos combinaban con fluidez, pero sin profundidad. El Lealtad esperaba replegado en su campo y no dejaba al conjunto rojillo acercarse al área de Bussmann con claridad. Cotán fue el cerebro del Numancia en la medular, pero los hombres de ataque carecieron del desborde necesario para abrir el entramado defensivo local.

El balón parado era el único arma que utilizaban los dos equipos y no hubo ninguna ocasión clara hasta el minuto 37, tras un centro de Juan López que remató Saha a la media vuelta, desde el primer palo, despejando a córner entre la defensa y Ximo Miralles.

La estrategia tuvo mucha importancia en el partido y prueba de ello es que los dos goles llegaron a balón parado. El 1-0, en el minuto 41, tras una falta lateral que colgó Jorge Sáez y cabeceó Saha al fondo de la red.

La segunda parte comenzó igualada, aunque pronto se hizo con el control el Numancia, que volvió a adolecer de peligro en ataque. El desenlace del partido se produjo en el minuto 73, cuando el colegiado señaló penalti de Gayoso sobre Rubén del Campo, en una disputa del balón donde los locales pedían falta en ataque. Menudo convirtió la pena máxima con un lanzamiento raso y a su izquierda, engañando a Bussmann.

El Lealtad reaccionó tras el gol y tuvo una fase de buenos minutos, combinando y llegando con peligro, pero sin intimidar a Ximo Miralles. Los últimos compases sin embargo fueron para el Numancia, los locales dieron un paso atrás y Clemente acabó dando entrada a Paul Otia por Saha, para apuntalar el eje de la zaga en el tiempo de prolongación, donde no hubo ningún movimiento.

Un punto que mantiene al Lealtad en la zona media, quinto, con diecinueve puntos, uno más que el séptimo clasificado. Los maliayos repetirán el sábado como locales, a las cuatro de la tarde, ante el Valladolid Promesas.