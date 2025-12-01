El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Lubo Penev, en su etapa como entrenador del filial valencianista. IRENE MARSILLA

Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica

El exdelantero del Valencia y del Atlético, entre otros, ha sufrido un empeoramiento en el cáncer de riñón que padece

R.D.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:14

Comenta

El que fuera jugador del Valencia y también técnico del Mestalla, Lubo Penev, ha sido ingresado de urgencia en una clínica oncológica en Alemania debido a su dolencia por el cáncer de riñón que paedce y que al parecer ha sufrido un empeoramiento en las últimas semanas.. La noticia ha tenido su impacto en los medios de comunicación de Bulgaria, donde el exdelantero es considerado un ídolo.

No es la primera vez que el cáncer golpea al exfutbolista ya que en su etapa como jugador del club de Mestalla sufrió en 1994 un cáncer testitucular que le hizo perderse el Mundial de Estados Unidos.

Penev, que además de futbolista del Valencia también pasó por las filas del Atlético, Compostela y Celta de Vigo, tiene ahora 59 años y ha sido su esposa, Kristina Yulianova, la que se ha movilizado hasta el punto de abrir una cuenta bancaria con el fin de ir recogiendo donaciones para poder afrontar los importantes gastos de la hospitalización en la clínica germana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acuden a un incendio en Oviedo con una madre y su bebé intoxicados y acaban deteniendo al vecino por cultivar marihuana
  2. 2 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  3. 3

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  5. 5

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  6. 6 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  7. 7 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  8. 8 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  9. 9

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica

Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica