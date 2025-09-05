El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Enrique, en bicicleta en una de sus salidas en Asturias. E. C.

Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada

El PSG informó esta noche del percance que había sufrido su técnico y por el que ha tenido que ser operado

I. García

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:08

«Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del PSG, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula». Es el mensaje con el que el club parisino, del que Lucho es entrenador, anunciaba este viernes, pasadas las diez de la noche, del percance que había sufrido el técnico gijonés practicando una de sus aficiones: montar en bici.

«El club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación», continúa el mensaje de los vigentes campeones de la Champions League que anuncian que «se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo». Casualidades del destino, el accidente del técnico asturiano ha tenido lugar justo en el mismo día en el que su región, Asturias, es el epicentro del deporte del pedal, con el paso de la caravana ciclista con motivo de la Vuelta a España.

El PSG, como la inmensa mayoría de clubes de la élite futbolística, se encuentra este fin de semana sin compromisos, debido al parón de selecciones.

