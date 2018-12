Mundial de Clubes Asensio se perderá la final por una lesión en el recto femoral Marco Asensio, tras resentirse en la semifinal ante el Kashima. / Ali Haider (Efe) El balear, que se resintió ante el Kashima del percance que sufrió frente al Rayo, estará entre tres y cuatro semanas de baja ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 21 diciembre 2018, 12:54

Marco Asensio se perderá la final del Mundial de Clubes que enfrentará el sábado al Real Madrid con el Al Ain. El balear sufre una lesión muscular de grado II en el recto femoral de la pierna derecha, según ha confirmado el conjunto de Concha Espina en un comunicado difundido este viernes.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Marco Asensio por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular de grado II en el recto femoral derecho. Pendiente de evolución», señala el texto que da cuenta de la lesión del mallorquín.

Aunque la nota del Real Madrid no especifica el periodo de baja, el futbolista permanecerá entre tres y cuatro semanas alejado de los terrenos de juego, lo que no sólo le impedirá comparecer en el duelo con el Al Ain que podría valerle a los blancos su cuarto título de campeones del mundo bajo el actual formato de competición y el séptimo entorchado si se suman las tres Copas Intercontinentales que atesoran, si no que se perdería además como mínimo los partidos de Liga frente al Villarreal (3 de enero) y Real Sociedad (6 de enero), así como la ida de octavos de final de la Copa del Rey ante el Leganés (8 de enero). En el mejor de los casos llegaría muy apurado al choque de Liga con el Betis en el Benito Villamarín (13 de enero) y en el peor su ausencia podría alargarse también al duelo copero de vuelta contra el Leganés (15 de enero) y el partido de Liga contra el Sevilla (20 de enero).

Revés para el mallorquín

Marco Asensio cayó lesionado en la segunda parte del partido ante el Rayo Vallecano disputado en el Santiago Bernabéu. El futbolista abandonó el césped en el minuto 71 para dejar paso a Dani Ceballos y enseguida se le vio en el banco con hielo en la pierna, lo que disparó las alarmas. Regresó ante el Kashima supliendo a Gareth Bale en el minuto 60 de un encuentro en el que los blancos ya mandaban por 0-3. Pero sólo aguantó 13 minutos sobre el rectángulo de juego antes de resentirse de sus molestias. Su hueco lo ocupó entonces Casemiro.

Sensible baja para Santiago Solari pese a que el internacional español había perdido peso en la rotación en favor de Lucas Vázquez, que desde la llegada del argentino se ha asentado en el costado derecho para que Bale se desplazase a la izquierda, su demarcación natural. Marco Asensio contabiliza 25 partidos en lo que va de temporada. Un total de 1.470 minutos en los que ha marcado cuatro goles, tres de ellos en la Copa del Rey y otro en la Liga.