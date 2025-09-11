El Marino se ahoga en la orilla

El Marino quedó apeado a las primeras de cambio de la fase nacional de la Copa RFEF al caer en la eliminatoria de dieciseisavos de ... final ante el Bergantiños, al que puso en aprietos y ante el que forzó la prórroga con dos testarazos de Tomás. El equipo local, más vertical, acabó sentenciando en el tiempo extra.

La primera ocasión la propició un viejo conocido del Marino, Adolfo, en una asociación con Iago Novo, cuyo centro al segundo palo mandó fuera Barck. Se habían jugado cuatro minutos. Cuatro después, repitió protagonismo Barck, que lo intentó de nuevo con un disparo que no alcanzó su objetivo.

El Marino, casi siempre replegado, fue ajustando en defensa y dejando menos espacios, aunque un bullidor Iago Novo, camino del ecuador del primer tiempo, conectó con Álex Pérez, que se precipitó y mandó la pelota fuera.

El conjunto carballés, que llevó el peso del encuentro, se había encontrado al filo del cuarto de hora con el inconveniente de la lesión de Adolfo, relevado por el debutante Peñalver.

Otro exjugador del Marino, Isma Cerro, fue el encargado de abrir el marcador a la media hora. Anotó desde el punto de penalti la pena máxima cometida por Dennis sobre Barck. El meta se venció a su derecha y la pelota entró por el lado opuesto.

La respuesta de la escuadra gozoniega no se hizo esperar y a los cinco minutos llegó el tanto del empate. Tomás, con un certero cabezazo al segundo palo, hizo el 1-1 en un centro lateral.

No varió el discurso de los hechos en la segunda mitad y el mayor empuje del Bergantiños volvió a tener premio. Fito arrancó desde atrás, combinó con Álex Pérez, y resolvió con solvencia con un chut que dio en el poste antes de introducirse en la meta de Dennis.

El conjunto de Sergio Sánchez fue estirando líneas con el paso de los minutos hasta acabar achuchando a los pupilos de Simón Lamas, aunque el gol se hizo de rogar. Llegó, eso sí, a tiempo de forzar la prórroga, en el minuto 89, en un nuevo testarazo de Tomás en uno de los muchos envíos laterales que sirvió el Marino en la búsqueda del 2-2.

Sin embargo, por tercera vez se adelantó el conjunto anfitrión. Lo hizo en la recta final de la primera parte del tiempo suplementario. A una gran jugada colectiva entre Iago Novo, Diego y Tass en la banda derecha le puso la rúbrica Marru con un disparo desde la frontal del área que se coló ajustado al poste.

Esta vez, no obstante, no llegó la respuesta de la escuadra de Sergio Sánchez y el Bergantiños sentenció tras el intermedio de la prórroga. Darío empujó a placer un pase en bandeja de Diego, que había recibido en la derecha el servicio de Álex Pérez. Tito pudo darle algo de emoción a la recta final del choque, pero la expulsión de Dailos lastró cualquier intento de remontada del Marino.