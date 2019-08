Fútbol «Hoy miro atrás y casi no puedo creer todo lo que he vivido» David Villa abraza a Fernando Torres durante el Sagan Tosu-Vissel Kobe jugado este viernes en Tosu / EFE El delantero escribió una carta a mano para « dar las gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 23 agosto 2019, 15:59

Fernando Torres, con la decisión de retirarse tomada hace mucho tiempo, quiso despedirse de todos los aficionados con una carta escrita de su puño y letra.

Los presentes en el Best Amenity Stadium donde tuvo lugar el partido de su despedida se la encontraron en cada de uno de los asientos. Redactada en español y debajo traducida al japonés. En ella hizo un repaso a lo que el fútbol ha supuesto en su vida. Este es su contenido íntegro.

«Cuando tenía 5 años empecé a jugar al fútbol con mi hermano. 30 años después voy a jugar mi último partido como profesional. Hoy miro atrás y casi no puedo creer todo lo que he vivido. Me siento muy afortunado de haber podido conseguir los trofeos más importantes del mundo y de haber jugado para algunos de los clubes más prestigiosos. También de los éxitos con la selección española. He vivido sensaciones de gran emoción y felicidad.

Quería dar las gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz. Pero no quiero olvidarme de la parte más auténtica del fútbol, la que hace que este deporte sea tan maravilloso, los aficionados.

Gracias a todos y cada uno de los aficionados de los equipos en que he jugado por quererme, animarme y respetarme. También a aficionados rivales porque me habéis hecho ser mejor jugador. Espero que os haya hecho disfrutar con mi fútbol y os haya inspirado de alguna manera. Nunca dejéis de perseguir vuestros sueños. Ha sido un verdadero placer. Gracias fútbol, gracias afición».